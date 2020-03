Adriana de la Survivor România a fost eliminată din competiție cu lacrimi îm ochi, în urmă cu două săptămâni. La plecarea din Republica Dominicană, ea a spus că se întoarce în țară cu capul sus, însă are regretul că nu a mers mai departe pentru fetița ei de patru ani, Eva! Citeste si: Prima reactie a lui Ghita dupa ce Gratiela a ramas in competitie: ''Fetita mea...''

Mai mult decât atât, la întoarcerea în România, războinica avea să întâmpine și alte probleme.

”Noi acolo, în show, eram izolați, nu știam ce se petrece în țară. Aici, am văzut cum epidemia de coronavirus s-a răspândit în Europa,în special în Italia. Culmea, tocmai îmi luasem bilete să plec acolo. Am dat 2000 de euro pe ele. Voiam să merg la iubitul meu care s-a stabilit acolo de ani de zile! Însă, din cauza coronavirusului, am anulat biletele de avion, nu m-am mai putut duce la el. Îmi este dor, dar nu mai pot face acest pas. Este extrem de dureros, mai ales că el este un om deosebit”, a povestit Adriana la emisiunea Ștafeta mixtă, difuzată pe facebook-ul WOWbiz.ro! Citeste si: Ana Pal, dezvăluri cutremurătoare despre fratele ei bolnav! ”Medicii ne-au spus că mai trăiește un an! E greu, nu pot să mă uit la el cum moare!”

Adriana de la Survivor România moare de dorul iubitului din Italia, bărbat care i-a readus zâmbetul pe buze, după ce fostul soț i-a distrus pur și simplu viața, prin violența de care a dat dovadă, mai ales de când era însărcinată cu micuța Eva. De altfel, războinica a povestit detalii înfiorătoare despre relația cu el și calvarul prin care a trecut înainte de a-l părăsi. Citeste si: Emanuel Neagu, Razboinicul de la „Survivor Romania” ,pe punctul de a-si pierde fratele geaman "Era legat de pat..."

În prima zi când am aflat că sunt gravidă, mi-am facut un test de sarcină, el era în hol, se descălța. Eu săream în sus de fericire și el a zis „ce ai făcut, ai desenat cu markerul?” Am început să plâng, erau lacrimi de fericire pentru că voiam un copil. Îl iubeam foarte mult, chiar dacă ne certam.

Venea acasă si ne certam. Eram în luna a opta, stăteam la etajul patru, trebuia sa ma duc la cumparaturi, să urc patru etaje. Timpul a trecut... Venise odată seara foarte nervos, ne certasem foarte rău, erau și părinții lui acasă. Eram în dormitor la noi și m-a certat și m-a împins și am cazut cu burta de calorifer și încă am un semn acolo. M-am speriat, știu că i-am spus mamei lui că m-a împins si m-am lovit. Mi-a zis ca nu era nimic grav. Îmi era frică să plec de la el, am rămas cu el, tot ne certam. Am născut-o pe Eva e 24 decembrie 2015. După ce am rămas gravidă, era o relație toxică cu el și nu știam ce o sa fac singură cu un copil, unde o să locuiesc, dacă o sa ma descurc, dacă parinții o să mă accepte.

Eva avea doi ani și un pic, era sfârșitul lui februarie. Ne-am certat foarte rau, am chemat politia. Eva plangea, o aveam în brate, m-a tras de păr, m-a dat cu capul de pereți. M-a apucat cu picioarele de gât, eu eram pe jos. Nu am stiut ce să fac, m-am speriat foarte tare, m-am închis cu Eva în cameră, el dadea cu picioarele în ușă. Îmi era foarte frică să nu pățeasca ceva Eva. Cand am văzut-o pe Eva cât era ea de speriată, am zis „Stop, până aici! Nu vreau să crească Eva în așa ceva”, au fost fragmente din relatările Adrianei la Survivor România.