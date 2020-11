Adriana Iliescu are datorii la întreținere. În ce situație critică se află fosta profesoară universitară

Adriana Iliescu alături de fiica sa [Sursa foto: click.ro]

Fosta profesoară universitară de literatură română se află într-o situație critică. Adriana Iliescu după ce a născut-o pe Eliza la vârsta de 67 de ani, aceasta a devenit cunoscută în showbiz-ul românesc. Se pare că faima nu a ajutat-o pe Adriana Iliescu, în prezent, femeia are datorii de 3000 de lei la întreținere.

De câteva luni, fosta prefosoară împreună cu fiica sa au decis să se mute la casa părintească de la țară. Cele două trăiesc dintr-o pensie de 2000 de lei. Fiica Adrianei Iliescu se află printre copiii care au primit o tabletă de la stat, pentru a putea intra la cursurile online.

Acest lucru arată că Eliza Iliescu nu poate avea acces la un telefon sau la un laptop. Ba mai mult decât atât, telefoanele Adrianei Iliescu au fost suspendate pentru că nu și-a plătit facturile.

Adriana Iliescu nu a mai fost văzută de 2-3 săpămâni

“Nu știm ce se întâmplă cu dânsa. Am înțeles că ar avea telefoanele tăiate pentru neplată, așa zicea o vecină zilele trecute. Pe afară nu am mai văzut-o de 2-3 săptămâni, deși dânsa iese la magazin. Poate se simte rău, cine știe. Pe fată am mai văzut-o. Dacă se întâmpla ceva grav, sigur ne spunea Eliza. O să ne interesăm”, a declarat o vecină a blocului din Drumul Taberei.

Eliza și Adriana Iliescu[Sursa foto: Cancan.ro]

Sursa: Impact.ro