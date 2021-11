Adriana Trandafir a fost la un pas de moarte, chiar de ziua ei. Ce promisiune a făcut actrița, după ce și-a revenit din comă? "M-a declarat moartă"

In articol:

Adriana Trandafir apare mai mereu cu zâmbetul pe buze pe marile scene ale teatrelor, unde încearcă să îi bucure pe oameni, prin rolurile pe care le interpretează. Cu toate acestea, actrița poartă în suflet un moment cumplit din viața ei, pe care și-ar dori să nu și-l amintească niciodată.

Adriana Trandafir a fost la un pas de moarte

Adriana Trandafir a povestit cu ochii în lacrimi despre una dintre cele mai grele încercări la care a fost supusă. Marea actriță a mărturisit că într-un an, de ziua ei de naștere, s-a luptat să scape din ghearele morții. Vedeta, care era internată la Terapie Intensivă, a fost declarată chiar decedată inițial de către doctorul de gardă, care a făcut, însă, tot posibilul să o readucă la viață: "Într-un an, de ziua mea, am avut o moarte clinică.(...) A fost un moment foarte greu.

Adriana Trandafir [Sursa foto: Instagram]

M-am desprins din mine și am văzut tot ce s-a întâmplat, dar toți avem un înger păzitor. Era de gardă o doamnă doctor, doamna doctor Petre, care a spus 'E moartă'. M-a declarat moartă și s-a uitat pe fișe. A spus: 'Astăzi e ziua ei, nu poate să moară fata asta'. Și atunci a făcut tot posibilul din lume, pentru că am văzut ce a făcut pentru mine, după ceva timp, m-au readus la viață.", a povestit Adriana Trandafir, în cadrul emisiunii la care participă împreună cu fiica ei, Maria Speranța.

Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța [Sursa foto: Instagram]

Adriana Trandafir îi este recunoscătoare doctoriței care a salvat-o

Adriana Trandafir a mărturisit că îi va purta întotdeauna un respect nemărginit doctoriței care a reușit să îi salveze viața.

Mai mult, în semn de mulțumire, actrița și-a propus ca în fiecare an, de ziua ei, să o viziteze pe femeia care a scos-o din moarte clinică, însă nu a reușit să își ducă la capăt promisiunea, de fiecare dată: "Mi-am propus să o văd în fiecare an de ziua mea, cu o sticlă de șampanie și acest lucru nu s-a întâmplat. Am purtat-o în suflet și îi mulțumesc și acum.", a mai adăugat Adriana Trandafir, în cadrul aceleiași emisiuni.