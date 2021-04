Adriana Trandafir împlinește 65 de ani. Viața actriței, mai ceva ca un scenariu de film. A trăit în minciună 50 de ani

In articol:

Adriana Trandafir, marea doamnă a teatrului românesc, își aniversează astăzi ziua de naștere. Actrița s-a născut pe 26 aprilie 1956, în Găești, Dâmbovița.

Adriana Trandafir, o viață trăită în secret

Adriana Trandafir a povestit în cadrul unui interviu că la vârsta de 50 de ani, după o viață de om, a aflat că este adoptată.

" După foarte multă vreme am aflat că nu era mama mea biologică și că eram înfiată. Pentru mine a fost un mare șoc, pentru că nu mi-am imaginat lucrul ăsta. Să afli, după o viață de om, că mai ai trei frați. Și am avut senzația, la început, că am fost mințită.

Poate că și nespunerea adevărului este, într-un fel, o minciună.

Mi-o amintesc pe mama biologică, pentru că am cunoscut-o. Știam că mă iubește, dar nu știam de ce mă iubește atât de mult, dintre toate femeile alea. Acum mă gândesc cu drag la amândouă.

Poate că am fost fericită că le-am avut pe amândouă. Povestea este că am fost născută de mama mea naturală și sora ei m-a înfiat. Dar eu n-am știut lucrul ăsta. Și verișorii mei- doi- erau, de fapt, frații mei...", a povestit actrița.

Cum a aflat Adriana Trandafir că este infiată

"Când m-a sunat fratele meu- aveam vreo 50 de ani- mă pregăteam să ies în oraș. 'Familia Trandafir? Adriana? Surioară, sunt fratele tău. Mișu, de la Maramureș!'

Mi s-a spus că reacția mea a fost aceea că am încasat informația, m-am așezat pe scară și i-am spus: 'Povesteșe-mi!' Și mi-a povestit.

El fiind mai mare decât mine, știa povestea...

L-am întâlnit la moartea mamei, pentru că, înainte de a muri, mama biologică a spus adevărul.

Din 80-90 de oameni adunați în curte, în noaptea de priveghi, am știut imediat că el e fratele meu", a mărturisit Adriana Trandafir.

Adriana Trandafir are doi copii. Cu ce se ocupă

Cunoscuta actriță are doi copii, Maria Speranța și Ștefan

Cei doi copii ai actriței și-au ales meserii diferite. Niciunul nu îi calcă mamei pe urme, dar Adriana Trandafir se mândrește cu alegerile lor.

„Maria Speranța este studentă la Haga, la Relații Internaționale, face Marketing. Când și-a făcut dosarul ca să fie admisă la facultate, Maria Speranța a avut de completat un chestionar. Și una dintre întrebări a fost – nu mi-a spus, dar am văzut: care este cel mai greu lucru pe care l-a rezolvat? Iar ea a spus: «Cel mai greu lucru pentru mine a fost să ies din umbra mamei mele și lumea să mă recunoască după umbra mea». M-a durut foarte tare, pentru că eu nu am fost o mamă care să îi scoată în față, să se afișeze cu ei, să spun tot timpul că sunt copiii mei, nu… Maturitatea asta m-a durut, dar a fost o durere care mi-a făcut și bine”, a declarat, pentru Libertatea, Adriana Trandafir.

Ștefan este avocat și predă cursuri de Drept la facultate.

"Este un avocat iubit de studenți. M-am dus să îl văd o dată la un curs și când am văzut cât de artist este atunci când predă acel Drept Internațional și cum a abordat el studenții altfel și cât de special este, eu, de acolo de sus, de după o coloană din aula facultății, am zis: «Doamne, îți mulțumesc, mi l-ai făcut talentat!». Este un avocat bun și va avea o carieră pedagogică excepțională, pentru că are acest har. Ștefan își începe mereu cursul cu o glumă”, a povestit Adriana Trandafir, potrivit Libertatea.