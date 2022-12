Afecțiunea cu care se confruntă Ioana Ginghină. Ce au sfătuit-o medicii să facă în această perioadă: "Până la urmă, sănătatea este tot ceea ce contează"

In articol:

Ioana Ginghină a avut parte în ultima perioadă de mici probleme medicale care i-au dat bătăi de cap, așa că a decis să apeleze la ajutorul specialiștilor.

După o vizită la doctor, actrița le-a dezvăluit celor de acasă care a fost diagnosticul primit, dar și ce sfaturi i-au dat medicii în acest sens.

Ioana Ginghină se confruntă cu mai multe alergii: "Trebuie să evit machiajul o lună de zile"

Nu mai este un secret pentru nimeni că Ioana Ginghină își tine fanii la curent cu tot ceea ce se petrece în viața ei. Așa s-a întâmplat și de această dată. După o perioadă scurtă, în care a absentat de pe rețelele de socializare, actrița le-a dezvăluit celor de acasă că trece prin momente delicate, din cauza unor alergii.

Ea a mărturisit că medicii au sfătuit-o să evite momentan machiajul, deoarece produsele cosmetice îi dăunează: "Din cauza problemelor cu alergiile misterioase trebuie să evit machiajul o lună de zile. Așa că tot ce am purtat în această duminică este un ruj roșu și multă liniște în suflet. Până la urmă, sănătatea este tot ceea ce contează.", a povestit Ioana Ginghină, pe contul personal de Instagram.

Ioana Ginghină s-a trezit cu pleoapele inflamate, din cauza alergiilor

Nu este prima oară când Ioana Ginghină are probleme din cauza alergiilor. În urmă cu aproape două săptămâni, actrița a apărut pe internet cu pleoapele inflamate, din aceeași cauză: "M-am trezit într-o dimineață cu o foarte mare alergie la ochi, acum două zile. Încă am pleoapele inflamate, deși am luat un antialergic. După un tratament dat la telefon de doctor arăt așa, dar încă nu sunt bine. Mă ustură foarte tare pleoapele.", a mărturisit atunci Ioana Ginghină, în mediul online.