Afecțiunea de care suferă Bianca Comănici. A descoperit totul după un banal control la stomatolog: "Pentru cei care nu știu"

Bianca Comănici a aflat că suferă de o afecțiune des întâlnită, după un control la stomatolog. Vedetei nu i-a venit să creadă, mai ales că are grijă de sănătatea sa și nimic nu îi scapă neverificat.

Bianca Comănici, veste neplăcută după o vizită la stomatolog

Acum, frumoasa brunetă trebuie să respecte cu sfințenie o rutină în fiecare noapte.

Bianca Comănici este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite persoane publice de la noi din țară. Vedeta s-a făcut cunoscută prin prisma emisiunii „Puterea Dragostei”, concurs din care a ieșit învingătoare în sezonul 1 și 2. Ulterior, bruneta și-a continuat activitatea în online, acolo unde a strâns o comunitate impresionantă de internauți. Tânăra postează des și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa de zi cu zi.

Recent, Bianca Comănici și-a anunțat fanii că a avut o vizită la stomatolog care s-a sfârșit cu o veste neplăcută pentru ea. Frumoasa brunetă a aflat că suferă de bruxism (n.r scrâșnit din dinți-încleștarea dinților în mod inconștient), iar acum va trebui să poarte o gutieră în fiecare noapte.

"Înainte să răcesc, acum 2 săptămâni cred, am fost la doctor să îmi fac detartraj, airflow și toate nebuniile acelea, care nu sunt dureroase, dar ajută dantura. Ei bine, pentru cei care nu știți eu am fațete dentare și doctorul mi-a recomandat să folosesc duș bucal de două ori pe zi și, mai nou, am aflat că sufăr de bruxism. Ei bine, domnul doctor s-a gândit la mine și mi-a făcut gutieră pe care trebuie să o port pe timpul nopții", a transmis Bianca Comănici pe rețelele de socializare.

Bianca Comănici suferă de bruxism [Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici s-a confruntat cu probleme de sănătate

Bianca Comănici menține o legătură specială cu fanii din online și le povestește tot ce se întâmplă în viața sa. În urmă cu mai bine de o săptămână, bruneta s-a simțit foarte rău și nimic nu părea că o ajută.

Citește și: „Copilaș” Bianca Comănici, imagine rară din copilărie! Cum arăta tânăra pe vremea când avea doar câțiva anișori

„ Asta este starea mea actuală. Sunt puțin mai bine, 5% mai bine decât ieri. Astăzi, am reușit să mă ridic puțin din pat și să mai fac câte una, alta. Mi se pare că este un concediu pe care nu mi-l doream, și nu acasă, și nu așa. M-am trezit la ora 5, nu mai pot să dorm, mă doare capul, am luat acum, că poate- poate, reușesc să adorm din nou. E foarte ciudat, pentru că înainte, mă culcam la 5 și acum mă trezesc la 5.

Încă un motiv pentru care nu pot să dorm este că am această tuse seacă, care prefer să fie productivă, pentru că așa pot să dorm. Am căutat pe Google, pentru că nu reușesc să ajung la farmacie niște tratamente naturiste și am făcut gargară cu apă și cu sare. Am încercat de mai multe ori și suc de lămâie cu miere. Astea nu funcționează, cel puțin pentru mine, nu au funcționat în aceste două zile”, a explicat Bianca Comănici pe rețelele de socializare.