Agresoarea designerului Cristina Joia a fost reținută de polițiști. Motivul pentru care a lovit-o este incredibil: ”Mi-a rupt ștergătorul de la mașină”

Agresoarea Cristinei Joia a fost reținută, marți dimineață de polițiști, după ce în cursul nopții a fost dusă la audieri. Femeia care a snopit-o în bătaie pe designer a susținut că a lovit-o pe tânără, pentru că ar fi înjurat-o și i-ar fi rupt ștergătorul mașinii. "Pentru că mi-a rupt ștergătorul de la mașină, m-a înjurat...", a spus femeia care a desfigurat-o pe realizatoarea TV. Marți dimineața, agresoarea a fost reţinută, după ce a fost audiată la Secţia 14 Poliţie, anunţă reprezentanţii Poliţiei Capitalei, citați de Agerpres.

Incidentul neplăcut a avut loc sâmbătă, când Cristina Joia a fost lovită cu un obiect dur într-un magazin din Sectorul 4 al Capitalei. Realizatoarea TV a suferit o fractură de piramidă nazală şi mai multe tăieturi și a avut nevoie de operație.

"La data de 7 noiembrie, în jurul orei 17,00, Secţia 14 Poliţie a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că în incinta unui magazin din Sectorul 4 a fost agresată o persoană. La faţa locului au sosit de îndată poliţiştii care au identificat o femeie care a relatat că a fost agresată fizic de o altă femeie pe care nu o cunoaşte", a transmis Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Incidentul s-a produs sub ochii angajaților

Pentru că niciun angajat nu a venit să o ajute, aceasta a sunat singură la ambulanță. „Femeia aia a intrat în magazin și a lovit-o fară să spună nimic. Apoi a plecat”, a spus una dintre vânzătoare. „Nu am văzut nimic, ieșisem la țigară”, a mai spus un agent de pază.

„Am sunat singură la ambulanță, timp în care un domn a sunat la poliție. Am ajuns la spital și am fost operată de urgență pentru că aveam piramida nazală spartă. Acum sunt în continuare în spital, iau calmante pentru durere și aștept ca medicii să-mi spună că este totul în regulă. Încă nu-mi vine să cred ce mi s-a întâmplat, dar mi-am mai revenit din șoc”, a declarat Cristina Joia. (VEZI CONTINUAREA AICI)