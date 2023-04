„Ai să-mi dai 2.500!” Ce s-a întâmplat la ziua de naștere a lui Nea Mărin?! Replică neașteptată din partea lui Liviu Vârciu

In articol:

Nea Mărin și Liviu Vârciu au o relație de prietenie de foarte mulți ani, iar fiecare apariție a acestora este una complet savuroasă. Cei doi au fost alături unul de altul atât la bine, cât și la greu și s-au susținut reciproc de fiecare dată.

Ce mesaj i-a transmis Liviu Vârciu lui Nea Mărin?

Recent, Liviu Vârciu a fost prezent la aniversarea dansatorului, iar imaginile pe care prezentatorul TV le-a postat sunt de-a dreptul emoționante.

În urmă cu câteva ore, Nea Mărin și-a aniversat ziua de naștere, eveniment de la care Liviu Vârciu nu putea să lipsească. Acesta a fost alături de cel pe care îl consideră ca fiind un al doilea tată la împlinirea frumoasei vârste de 65 de ani și a imortalizat momentul pentru a-l împărtăși cu fanii lor din mediul online. Cu zâmbetul până la urechi, prezentatorul TV l-a îmbrățișat pe coregraf și i-a transmis un mesaj emoționant, dar și plin de umor, în stilul său caracteristic.

„Vin la ziua lui tăticuțul meu. Mânca-i-aș gura lui. La mulți ani! Cadoul meu pentru tine... ai să-mi dai 2.500 că te-am pus pe story.”, a spus vedeta de televiziune pe rețelele de socializare.

Nea Mărin și Liviu Vârciu au trecut împreună peste momentele dificile

Cei doi sunt prieteni de mult timp, iar relația lor de prietenie este una de-a dreptul specială.

Chiar dacă atunci când apar pe micile ecrane aceștia se ciondănesc mai mereu, în realitate, în spatele camerelor de filmat, Nea Mărin și Liviu Vârciu au fost alături unul de celălalt ori de câte ori au avut nevoie. Dansatorul a mărturisit că l-a ajutat pe prezentatorul TV cu datoriile, dar și să își termine casa, iar la rândul lui, vedeta i-a fost alături coregrafului atunci când a avut probleme de sănătate.

„Liviu Vârciu este ca al treilea copil al meu, îmi este foarte drag. Când am văzut că se blocase și nu mai știa ce să facă în privința datoriilor, am sărit să îl ajut, fără ca el să îmi ceară asta. Mi-am dorit să își termine casa și să se ocupe de ce avea nevoie. Nu exista săptămână în care să nu vorbim la telefon, să ne consultăm, să ne scriem. Când am avut probleme de sănătate, el a fost alături de mine. Am trecut împreună și prin această pandemie, am fost în vacanțe împreună. Vă spun cu mâna pe suflet că face parte din familia noastră”, a declarat Nea Mărin, potrivit Viva.

