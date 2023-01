Nea Mărin, incident neplăcut în drum spre munte! Ce a pățit coregraful? „A trecut o mașină de poliție și am întrebat”

In articol:

Nea Mărin este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți coregrafi. Vedeta are în spate zeci de ani de carieră, de care este foarte mândru. Dansul și emisiunea pe care acesta o prezintă de ani buni l-au făcut cunoscut, iar acum acesta este chemat la foarte multe evenimente.

Din păcate, de această dată coregraful a fost nevoit să anuleze un astfel de eveniment.

Nea Mărin, blocat timp de opt ore în drum spre munte

Nea Mărin [Sursa foto: Facebook]

Dacă până acum câteva zile ne bucuram de temperaturi destul de mari pentru această perioadă și credeam că zăpada ne-a ocolit anul acesta, acum lucrurile s-au schimbat drastic. Iarna a început să își intre în rol, iar vremea urâta a început și ea să pună bețe în roate șoferilor. Nea Mărin a fost nevoit să petreacă opt ore în trafic, în timp ce se îndrepta spre Poiana Brașov la un eveniment.

Coregraful era pregătit pentru o situație de genul și a plecat de acasă cu patru ore înainte, dar nici acest lucru nu a fost suficient. Vedeta a mărturisit că la un moment dat a întrebat un echipaj de poliție ce s-a întâmplat, iar oamenii legii l-au asigurat că traficul va reveni la normal în cinci minute.

„Aveam un eveniment și trebuia să ajungem în Poiana Brașov. Am plecat la ora 17:00 din București pentru a ajunge la ora 21:00. Știam, mi-am luat măsuri de siguranță patru ore. Am mers bine până la intrarea în Sinaia și, de la intrarea în Sinaia, până la ieșirea din Sinaia, am făcut exact 4 ore. Nimeni din autorități nu a venit să anunțe, să spună ceva. A trecut o mașină de poliție și am întrebat, mi-au răspuns că în 5 minute e gata, că s-a deblocat, a fost ceva blocaj și am crezut în autorități. De unde... am stat acolo iar ore în șir”, a declarat vedeta, potrivit antenastars.ro.

Vedeta a anulat evenimentul la care trebuia să ajungă

După ce a aflat ce s-a întâmplat cu adevărat, coregraful a încercat să schimbe traseul pentru a putea ajunge la destinație. Însă, din păcate, a fost nevoit să sune la organizatorii evenimentului și să își anuleze sosirea.

„După care am luat hotărârea de a pune mâna pe telefoane și de a suna peste tot noi, la relațiile noastre. Cineva ne-a dat o informație bună, ne-a spus că ar fi un tir răsturnat la Predeal și la Azuga două tiruri nu pot urca, s-au blocat. Atunci am luat hotărârea să ne întoarcem, să mergem spre Cheia, însă și pe Cheia erau probleme, și atunci am luat hotărârea de a mă întoarce acasă la mine. Dezamăgit! Am sunat la organizator și am amânat, mi-am cerut scuze și asta a fost”, a mai adăugat acesta.