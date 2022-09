„Ajung la nebuni” Theo Rose, pe punctul de a claca? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu artista

In articol:

Theo Rose are un program foarte încărcat în această perioadă, așa că odihna este foarte importantă pentru ea, pentru a putea face față cu succes tuturor sarcinilor pe care le are de dus la bun sfârșit în fiecare zi.

Dacă acum ceva timp împărtășea cu fanii ei din mediul online că nu are suficient timp pentru a dormi, de data aceasta situația a fost un pic diferită, însă rezultatul același.

Mai exact, Theo Rose le-a povestit fanilor săi de pe Instagram că, în ciuda faptului că a avut suficient timp pe care îl putea dedica somnului, nu a putut să doarmă decât două ore. Aflată la filmările filmului care va apărea în curând, Theo Rose s-a plâns admiratorilor ei că se simte foarte obosită și nu știe cum va putea face față aceste zile, având în vedere că va avea și o cântare.

Cum se simte Theo Rose astăzi

Theo Rose împărtășește și bune, și rele cu fanii ei, așa că și de data ceasta i-a pus la curent cu starea sa de astăzi.

Are un program foarte solicitant și, pe lângă evenimentele pe care le are de onorat, artista a devenit, între timp, și o foarte talentată actriță, așa că, de când se află și pe platourile de filmare, are nevoie de și mai multă energie pentru a putea face față programului. De data aceasta, însă, Theo Rose simte destul de mult oboseala din cauză că nu s-a putut odihni.

„Am dormit două ore, deși aveam posibilitatea să dorm 8. M-am zvârcolit toată noapte. Dacă nici când e timp de dormit eu nu dorm... Eu vara nu dorm, cred că de aceea n-am dormit, că până azi era încă vară. Ce mă fac eu, că diseară ma și de cântat”, a

spus Theo Rose pe InstaStory.

Theo Rose este într-o relație cu Anghel Damian

În urmă cu câteva luni, Theo Rose a decis să pună capăt relației cu Alex Leonte, după ce s-a îndrăgostit de Anghel Damian. Artista a fost nevoită să recunoască adevărul după ce au apărut în presă imagini cu ei doi. Vestea a venit ca un șoc pentru fani, pentru că artista nicidecum nu ar fi dat de înțeles că relația cu Alex Leonte a ajuns la final.

„Reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate, doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine. Doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea, eu, mai degrabă, am vrut să se întâmple cu discreție, și să anunț eu la un moment dat că s-a întâmplat asta, ne-am despărțit”, a spus Theo Rose.