Ajutor în valoare de 700 de lei pentru pensionari de la 1 iulie. Guvernul va acorda un ajutor de 700 de lei tuturor celor cu pensii sub 2000 de lei

Începând de la 1 iulie, Guvernul va acorda pensionarilor un ajutor de urgență sub forma unui sprijin unic pentru toți cei care încasează pensii mai mici sau egale cu 2.000

Pensionarii urmează să primească mai mulți bani de la 1 iulie! Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii din sistemul militar și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu venituri lunare mai mici sau egale cu 2.000 lei.

Veniturile lunare la care face referire Ordonanța de urgență sunt:

a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna iulie 2022;

b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna iulie 2022;

c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite în luna iulie 2022, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale;

d) venituri din indemnizația socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare;

e) venituri din salarii şi asimilate salariilor, raportate în "Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" al cărei termen de depunere este luna anterioară celei în care se efectuează calculul drepturilor aferente lunii în care se plătește ajutorul financiar. Acesta se acordă doar dacă veniturile cumulate și realizate de aceeași persoană sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei.

Măsura va intra în vigoare de la 1 iulie

Conform ministrului Muncii, Marius Budăi, ajutorul de 700 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei se va livra odată cu pensia fiecăruia. Măsura va intra în vigoare începând cu 1 iulie.

„Aceşti bani, 700 de lei pentru fiecare pensionar care are pensia sub 2.000 de lei, vor veni odată cu pensia fiecăruia. Va începe livrarea către populaţie a acestor sume exact în calendarul pe care ştim că se livrează pensiile, începând cu data de 1 iulie.", a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi.

Ministrul Muncii a mai menționat că inițial au avut un plafon de 1.600 de lei pentru primul pachet social, decizând mai apoi sa implementeze al doilea pachet social.

Budăi a mei declarat că un total de 3,2 milioane de pensionari vor beneficia de această măsură.

„La începutul anului, am avut un plafon de 1.600 de lei pentru primul pachet social, care a reprezentant atunci pensia medie în România. Am venit ulterior cu o analiză pe care am creat-o şi din cauza evoluţiei preţurilor şi din cauza a ceea ce s-a întâmplat, accentuându-se în unele locuri criza preţurilor din cauza războiului din Ucraina, am decis să implementăm al doilea pachet social, cu acele carduri şi acele vouchere electronice pentru a sprijini populaţia până la sfârşit de an. Am considerat atunci o categorie vulnerabilă, pensia care se încadrează în jurul pensii medii, acum considerăm că evoluţia preţurilor fiind cea pe care o ştim cu toţii trebuie să depăşim un pic pensia medie. Dintr-o analiză a noastră, 3,2 milioane de pensionari vor beneficia a această nouă măsură", a spus Budăi.