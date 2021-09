Albert Oprea de la Survivor România, pregătit să facă pasul cel mare: „Mâine...”

In articol:

Albert Oprea a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți din echipa albastră de la Survivor România 2021. A reușit să impresioneze prin implicare și a adus puncte veritabile și câștiguri în palmaresul Războinicilor.

Chiar și după ce a părăsit competiția, fanii nu l-au uitat, ba chiar s-au mutat pe rețelele de socializare, unde îl urmăresc în număr mare și vor să știe fiecare detaliu din viața sa privată sau dezvăluiri de culise din Republica Dominicană.

Nu este nimic ieșit din comun ca Albert Oprea să organizeze sesiuni de întrăbări și răspunsuri, căci vrea să fie mereu în contact cu urmăritorii săi și vrea să le satisfacă absolut toate curiozitățile. Recent, pe pagina sa de Instagram, fostul concurent de la Survivor România a atins un subiect destul de sensibil: căsătoria. Se pare că internauții vor să știe ce părere are fostul Războinic despre însurătoare și dacă are de gând vreodată să se lege la cap. Iar răspunsul pe care acesta l-a dat i-a lăsat pur și simplu fără cuvinte.

Albert Oprea [Sursa foto: Instagram]

Albert Oprea și-a șocat fanii de pe rețelele de socializare

Fostul Războinic a fost cât se poate de sincer și le-a răspuns fanilor la cele mai intime întrebări. Un internaut curios a vrut să știe când are de gând să îngenuncheze și să pună întrebarea cea mare: „Când te căsătorești?”

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Citeste si: Abia acum s-a aflat pe cine place Albert Oprea. Nu, nu este vorba de Simona Hapciuc!

Fără pic de ezitarea Albert Oprea a și răspuns. Se pare că fostul concurent de la Survivor România caută, dar nu găsește o femeie care să fie potrivită pentru el. În cazul în care o va găsi, acesta a dezvăluit că este pregătit să facă pasul cel mare: „Dacă găsesc persoana portivită și mâine”.

Ce a fost între Albert Oprea și Simona Hapciuc

O apropiere total neașteptată a luat naștere între doi foști concurenți de la Survivor România 2021, după încheierea competiției. Este vorba despre Albert Oprea de la Războinici și Simona Hapciuc de la Faimoși. Cei doi s-au afișat pe rețelele de socializare, în urmă cu mai multe luni, în timp ce se țineau în brațe și se sărutau pătimaș pe obraz.

Fanii au luat-o razna imediat și au presupus că între cei doi există ceva mai mult decât p simplă relație de prietenie, însă de fiecare dată aceștia au negat că ceva romantic s-ar întâmpla între ei.

Citeste si: Simona Hapciuc, poveste cutremurătoare de viață: "Am ajuns să dorm în parcul Obor. Trăiam cu 3 lei pe zi"

Albert: Există ceva între noi, o relație de prietenie, suntem foarte buni prieteni. Ea e supărată pe mine, dar cred că am fost până într-un punct. Am greșit. Nu am fost parolist, ceea ce nu îmi stă în caracter. Mi-am cerut scuze, am încercat să mă revanșez, nu am avut ocazia.

Simona : I-am zis și lui și chiar l-am sfătuit să procedeze astfel. A fost o greseala intentionata și in momentul in care cineva face ceva cu buna stiinta, stie ca va aduce la un final alunecos, nu mai ai cum să ierti pentru că stii ca se va repeta. Nu a fost prima data cand a facut, a mai facut si altadata.

Albert : Orice decizia va lua, eu o să o respect mereu. Dacă nu o să vrea să mai vorbească cu mine, eu tot o să o plac, au mai spus cei doi pentru WOW.biz.ro.