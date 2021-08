EXCLUSIV Albert Oprea, dezvăluiri despre cele mai emoționante momente de după Survivor. "M-a luat sentimentul de vinovăție și..."

In articol:

Albert Oprea a fost unul dintre cei mai puternici concurenți de la Survivor și mai avea foarte puțin să ajungă în finală. Din păcate, însă, parcursul lui competițional s-a încheiat înainte de marele deznodământ, fiind nevoit să părăsească Republica Dominicană în urma eliminării.

Ce a făcut Albert după ieșirea din competiție?

Fostul concurent de la Survivor a povestit că, deși era dărâmat că părăsise competiția, s-a și bucurat într-o anumită măsură, căci a putut lua legătura cu cei dragi, care îi duceau dorul, acasă.

Albert a mărturisit că nici nu a mai ținut cont de oboseala acumulată în tot acest timp și primul lucru pe care l-a făcut a fost să își sune familia și apropiații, chiar dacă simțea nevoia să se odihnească cât mai mult: "Eram în aeroport și eram praf și cu somnul și cu tot, nu mai puteam. Voiam să mă culc, dar ceva parcă mă trăgea, să vorbesc cu mama, cu bunica, cu verișoara. Am dormit câteva ore adunat. Am ajuns în Istanbul și am avut ocazia să vorbesc mai mult cu domnul Dan, acolo în aeroport, atunci m-a luat somnul. I-am zis: Domnul Dan, îmi permiteți să beau cu dumneavoastră o bere? Și mi-a zis că da. Am venit cu o bere la domnul Dan și m-a luat somnul. M-a trezit Alin.", a declarat Albert Oprea, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Tânărul a mai precizat și că a rămas foarte apropiat de Alin, fostul lui coleg de echipă, cu care a legat și o strânsă relație de prietenie și pe care urmează să îl viziteze în curând: "Săptămâna asta o să mă duc la Alin în Cluj, sâmbătă. E oficial. Nu știam sigur ieri, dar astăzi e oficial. Sâmbătă sunt la Alin, în Cluj. Stau până luni, nu pot să stau foarte mult. Prima dată am zis că merg cu mașina, dar apoi m-am gândit și chiar vreau să merg cu trenul. Nu am mai fost de ani buni, de când eram mic, să mai văd peisajele, mă relaxează.", a mai adăugat războinicul.

Albert Oprea, copleșit de admirația și respectul fanilor

Albert a fost multă vreme unul dintre cei mai votați concurenți și a ocupat săptămâni întregi locul întâi în clasamentul preferințelor publicului.

Cu toate acestea, când a ajuns acasă, tânărul a fost copleșit de admirația și respectul pe care oamenii i le poartă, rămânând total surprins de atitudinea lor: "Cumva eu eram supărat că nu mi-am atins scopul, dar cumva puțin mi-am atins scopul. Am câștigat cumva admirația oamenilor și mi-am dat seama de treaba asta la mare, acum, când am fost. Bine, și în București, dar mai mult la mare, pentru că am văzut cum mă opreau copiii, se bucurau și voiau să mă ia în brațe. Înseamnă că am făcut ceva bine. Nu am găsit nici măcar o persoană care să îmi zică: 'Bă, ce nenorocit ai fost!'", a declarat fostul concurent de la Survivor.

Albert a mai povestit și despre cel mai frumos moment trăit de el după ieșirea din competiție, când un taximetrist, fără să îl recunoască, a început să vorbească extrem de frumos la adresa lui: "Cel mai frumos lucru de după Survivor mi s-a întâmplat la mare, când un domn care era în taxi nu m-a recunoscut și s-a apucat să vorbească de Survivor, cu vărul meu, care era în față. La un moment dat, l-a întrebat dacă a avut vreun favorit. El a zis că da, pe Albert. I-a zis că îi face o surpriză, a aprins lumina, era să facem accident. Nu îmi venea să cred. Era atât de emoționat. M-a rugat ca după ce mergem de la distracție să îl chemăm pe el, că vine și cu soția.", a transmis tânărul pentru Wowbiz.ro.

Cât despre sentimentul care l-a încercat atunci când și-a revăzut mama și a pășit din nou pragul casei părintești, concurentul a mărturisit că a simțit o oarecare vinovăție, mai ales când a văzut un tablou cu el în mijlocul unei camere: "M-a luat sentimentul de vinovăție și când am văzut-o pe mama și am văzut că avea și tabloul meu pus acolo... Eu am un tablou în spate, la mine în cameră și l-a pus exact în sufragerie. E încărcătura asta atât de mare, încât... Eu vorbeam cu ea și acasă: Băi, eu nu vreau să plâng la televizor, nu sunt genul, dar nu poți să te abții, te ia așa o stare...", a încheiat Albert Oprea.