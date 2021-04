Albert Oprea este favoritul publicului la Survivor România, în ciuda presiunilor făcute de Războinici. „Îmi cer scuze oamenilor de acasă!”

In articol:

Cel mai votat concurent din echipa albastră este Albert Oprea, urmat de Marius Crăciun, al doilea în preferințele publicului la Survivor România.

Albert Oprea este cel mai votat Războinic la Survivor România

Pentru a șaptea săptămână la rând, Albert Oprea este favoritul publicului la Survivor România. El este recunoscutor pentru toată susținerea celor de acasă, cărora le-a cerut scuze pentru perioada slabă din punct de vedere sportiv pe care o traversează în competiție.

Razboinici Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

„Le mulțumesc oamenilor de acasa că mă susțin. Îmi cer scuze în fața lor că nu am adus puncte în utima perioadă. Am un blocaj de care nu am putut să trec. Sper să-mi revin, pentru că acești oameni mă votează și au încredere în mine. Nu e vreo relaxare, din contră, am pus o presiune pe mine și am tras echipa în jos. Îmi pare rău și în fața lor. Le mulțumesc oamenilor că au încredere în mine și sper să fiu mai bun cum își doresc ei și echipa”, a declarat Albert Oprea.

Vera Miron, nominalizată de Albert Oprea la Survivor România

Albert Oprea este conștient că din cauza performanțele slabe din ultima perioadă merita să fie nominalizat, însă din postura de preferat al publicului este nevoit să propună pentru eliminare un alt concurent din echipa albastră.

El o votează pe Vera Miron, pentru că, din punctul său de vedere, așa este bine Războinici.

„Eu eram cel mai potrivit să fiu nominalizat, dar din păcate trebuie să nominalizez eu. Nu-mi place situația asta. Deși m-am atașat mult de persoana asta și mi-a dovedit că este o luptătoare, am observant niște accidentări și cred că ar fi bine pentru echipă să o nominalizez pe Vera”, a spus Albert Oprea.

Vera Miron este furioasă pentru nominalizarea lui Albert Oprea, pentru că, susține ea, Războinicul i-ar fi promis că nu o va mai scoate în față la vot. „Am avut o conversație cu el și mi-a spus că i-a părut rău că m-a votat prima oară, acum nu-i înțeleg falsitatea față de mine. E un om foarte fals și de-asta echipa nu e cu el. Mi-a spus că nu o să mă mai voteze dacă iese favoritul publicului. Mi se pare un om fals, nu știu cum cei de acasa îl votează favorit”, a spus concurenta.

Marius Crăciun, locul doi în clasamentul celor mai votați Războinici

Marius Crăciun se află pentru a treia oară în topul celor mai votați concurenți din echipa albastră. El spune că ceea ce trăiește la Survivor România este unic. „E un sentiment frumos, unic, care te încarcă de emoție. Le mulțumesc prietenilor și oamenilor care mă susțin. Sunt pentru a treia oară cel de-al doilea favorit și le mulțumesc”, a spus Marius Crăciun.

Maria Chițu, nominalizată de Marius Crăciun la Survivor România

Marius Crăciun o propune pentru eliminare pe Maria Chițu, pentru a trimite în cursa pentru votul publicului două concurente noi venite cu aceleași șanse de a rămâne în competiție. „Chiar dacă va fi o supărare pentru că mi-a spus pus că mă simpatizează când a intrat în competiție, vreau să le ofer aceleași șanse. Poate așa o să înțeleagă că această competiție este mai dură. Votul meu merge către Maria”, a spus Marius Crăciun.

Maria Chițu nu e suprinsă de nominalizare și spune că înțelege argumentele prezentate de colegul său. „Nu știu cum mă simt. Am inima cât un purice. Nu judec decizia lui Marius, e corectă. Era normal să nu-i voteze pe cei vechi. Sunt de accord cu el. Nu am luat-o personal. Încă îl simpatizez”, a spus Războinica.