Alin Sălăjean îi ia apărarea lui Albert după ce războinicul a fost pus la zid de colegii lui de echipă

Alin Sălăjean a avut câte ceva de zis, după ce războinicii i-au adus cuvinte grele lui Albert. Fostul concurent de la Survivor România 2021 spune că au început toți să dea în Albert, după ce acesta a ieșit favorit de multe ori.

„Din nou dau toti in el, dar din nou Albert va iesi favorit, pentru a șaptea oară consecutiv! Votăm Albert până la capăt! Trei milioane de oameni urmăresc această emisiune. Puneți-vă in locul lui Albert, dar imaginea și locatia să fie în casa voastră, soția si copiii să vă pună la zid timp de șase săptămâni. Ați mai fi in stare de ceva? De nimic, vă spun eu!

Măi, oameni buni, în timp ce eram în Republica Dominicană și Albert pierdea două puncte într-o zi, nici nu se termina meciul și spunea „Sălă, diseară avem două ore pe piatră de discutat pentru ceea ce am greșit astăzi, să corectez ce am greșit astăzi”. Cel mai mult de acolo suferă când pierde puncte Albert, credeți-mă!”, a spus pe pagina lui de Instagram Alin Sălăjean, fost concurent de la Războinici, după ce a văzut atacurile coechipierilor de la Survivor la adresa lui Albert.

Războinicii, în război deschis cu Albert Oprea la Survivor România

Albert Oprea este luat în colimatoriu de colegii săi în consiliul de nominalizare, pentru că este preferatul publicului, deși are performanțe slabe în competiție. Războinicii îi reproșează că le promite susținătorilor săi că se va concentra mai bine pe trasee, însă nu aduce puncte echipei.

Primul care a decis să vorbească despre frustrările albaștrilor a fost Andrei Dascălu, care susține că Albert Oprea nu merită să fie pe locul 1 în topul preferințelor publicului. Mai mult, el face apel către telespectatori să voteze corect și să nu se lase influențați de foștii colegi de echipă care au fost eliminați de la Survivor România.

„Pe parcurs am văzut că Albert nu face nicio schimbare, am înțeles prima oară când a ieșit favorit. Probabil pentru că persoanele dine echipă au sărit pe el și asta a prins la public, care a vrut să-l ajute. Am fost bucuros pentru el, dar când a început să promita chestii, în sensul că nu a adus puncte, nu s-a integrat în echipă, și nu le-a făcut..”.

