Albert Oprea, jignit de Sorin Pușcașu după ce a ieșit preferatul publicului la Survivor România. „Ești un distrus, un nimeni!”

Tensiunile ating cote alarmante în echipa Războinicilor, după ce Albert Oprea a fost votat pentru a șaptea săptămână la rând preferatul publicului.

Starlin, criză de nervi la adresa lui Albert Oprea la Survivor România

Frustrările sunt uriașe în echipa albastră, după ce Albert Oprea a ieșit preferatul publicului. Starlin are o cădere nervoasă și se răstește la cel mai votat concurent de la Războinici.

Acesta îi reproșează lui Albert Oprea că nu a adus puncte echipei în ultima perioadă, deși susține că își va reveni la forma de la începutul competiției. „Nu ai făcut nimic de o lună jumate. Să vorbim că bărbații, nu suntem copii. Nu mai pot. Mă chinui și îmi rup brațele aici și ce să fac? Cum intri pe teren și nu știi ce se întâmplă cu tine? Despre ce vorbim? Dacă nu aduci puncte, închizi gura.

Eu am adus mai multe puncte ca tine cu trei săptămâni pe pauză. Cu 13 ani sunt mai mare decât tine și am adus mai multe puncte, trebuie să-ți fie rușine. Tu ești cel mai rapid și eu sunt mai lent și am golaveraj mai mare. Echipa asta nu a avut niciodată tupeul să te trimită la ștafetă”, i-a reproșat Starlin colegului său.

Starlin de la Războinici

Sorin Pușcașu, vorbe dure la adresa lui Albert Oprea: „Ești un distrus!”

Războinicul este enervat la culme de faptul că Albert Oprea a ieșit din nou preferatul publicului. Sorin Pușcașu l-a jignit în fața tuturor pe colegul său, despre care spune că este un distrus.

„Tu ai impresia că te votează oamenii pentru că ești wow? Pe mine nu mă interesează că ești tu terminat. Distrugi echipa și nu ai energie pozitivă. Tu crezi că sunt obsedat de tine. Tu pentru mine ești un nimeni. Ai gânduri meschine”, i-a spus Sorin Pușcașu lui Albert Oprea.

Albert Oprea, jignit de Războinici

Pe de altă parte, Albert Oprea pare mai puternic ca niciodată și spune că dorește să continue lupta pentru supraviețuire din Dominicană până la capăt. „Sorin mi-a reproșat că sunt căzut psihic, am auzit fraza asta cu toate persoanele cu care s-a certat, și cu Mellina. Eu nu sunt deloc căzut, îmi doresc să continui”, se apără Războinicul.

Albert Oprea de la Războinici