Alessia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, gest inedit în cinstea tatăl ei! Tânăra și-a făcut un tatuaj cu fostul tenismen

Alessia Năstase a surprins pe toată lumea cu un gest inedit făcut în cinstea tatălui ei și a performanțelor de care a dat dovadă de-a lungul timpului. Ilie Năstase a fost printre tenismenii care au scris istorie pentru România și care au dus țara noastră pe culmile gloriei.

Astfel, fiica sa, la doar 18 ani, și-a desenat permanent pe piele silueta tatălui ei.

Tatuajul făcut de Alessia pentru tatăl ei [Sursa foto: Instagram]

Alessia Năstase și-a tatuat tatăl pe mână

Amalia Năstase este cea care a dat marea veste pe rețelele de socializare. Alessia, fiica ei și a fostului mare tenismen a ales să facă un gest incredibil pentru tatăl ei. Tânăra și-a tatuat pe braț silueta lui Ilie Năstase. Chiar ea este cea care a scuțat desenul cu fostul sportiv de pe vremea când încă juca tenis și care ține într-o mâna racheta și în alta o umbrelă. De asemenea, acesta poartă echipamentul de tenis. Întreg gestul este un omagiu adus tatăui ei care a scris istorie pentru România.

Chiar și Alessia a încercat să-i calce pe urme lui Ilie Năstase și s-a apucat de acest sport, dar nu a durat mult, căci alta era pasiunea și talentul ei. Încă de la o vârstă foarte fragedă, fata a început să picteze. La 17 ani, Alessia a deschis o expoziție de artă, în cinste tenisului. Ilie Năstase a fost pictat în tablourile Alessiei și de asemenea a fost și primul care a achiziționat deja două din operele de artă ale fiicei sale.

Alessia Năstase [Sursa foto: Instagram]

Alessia Năstase a primit o bursă la o facultate de artă din Paris

Fiica lui Ilie Năstase a intrat la Facultatea de Arte Parsons, din Paris, acolo unde va studia „ Artă, media și tehnologie”.

„ A fost destul de greu. Mi-am completat aplicația într-un program special, care le permite studenților să meargă la universități din Statele Unite ale Americii și Franța. E o facultate foarte bună și recunoascută în acest domeniu, sunt sigură că a fost o concurență mare ” a dezvăluit Alessia Năstase.

Ilie Năstase a rămas pur și simplu fără cuvinte după ce fiica lui l-a sunat să-i dea vestea cea mare, dar se aștepta căci știe că tânăra este focusată pe viitor și carieră.

„L-am sunat și i-am spus că am intrat. Era foarte fericit când i-am zis că am intrat cu bursă. Nu știa ce să zică, era șocat. S-a emoționat, mai ales că are de a face cu tenisul”, mai povestit tânăra.