Alex Ashraf a vorbit pentru prima oară despre divorțul de Oana Zăvoranu. Ce spune, după ce a fost acuzat de infidelitate: "Am plecat doar cu hainele mele!"

In articol:

În urmă cu doar câteva zile, Oana Zăvoranu avea să facă un anunț care a șocat showbizul românesc. Bruneta și soțul ei, Alex Ashraf, au hotărât să meargă pe drumuri separate după șapte ani de căsnicie.

Alex Ashraf, primele declarații despre despărțirea de Oana Zăvoranu

Vedeta a făcut mai multe declarații despre această situație și a dezvăluit că soțul ei a înșelat-o, motiv care a făcut-o să ia această decizie. Alex Ashraf nu s-a lăsat mai prejos și a spus partea lui de poveste!

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au trăit o frumoasă poveste de dragoste mai bine de șapte ani, însă acum câteva zile au anunțat că mariajul lor s-a încheiat. Se pare că motivul separări ar fi o altă femeie care a intervenit între ei și l-a cucerit pe bărbat. Oana a discutat mult despre această situație și a spus tot ce avea pe suflet, însă partenerul ei abia acum și-a luat inima în dinți și i-a dat replica vedetei. Acesta a susținut că el a fost cel care a înaintat actele de divorț, ba chiar a lăsat tot ce a fost în urmă, și-a luat hainele și a plecat din casa în care locuia cu Oana Zăvoranu.

Citește și: „Banii mei l-au făcut dorit” Oana Zăvoranu a fost înșelată și în trecut de Alex Ashraf, dar l-a iertat. Vedeta a scos la iveală detalii șocante din mariajul ei: „Am făcut slujbe atunci, am mers la preot”

Citeste si: Antonio Pican a dat cărțile pe față la „Fiță cu Adiță”! A fost sau nu artistul infidel: „Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face”. Tânărul a făcut mărturisiri despre fostele relații- kanald.ro

Citeste si: UPDATE/FOTO/VIDEO- O tânără a fost descoperită decedată pe o plajă din Mamaia. Ea a fost văzută de mai mulți trecători care au apelat 112: „S-ar fi putut întâmpla peste noapte”- stirilekanald.ro

„ Eu am plecat din căsnicie! Eu am înaintat divorțul! Eu cu asta am vrut să încep, ca să nu se mai speculeze că ea a făcut lucrurile astea. Eu am lăsat totul în urmă și am plecat doar cu hainele mele! ”, a declarat Alex Ashraf, în cadrul unei emisiuni TV.

Oana Zăvoranu, adevărul despre motivul divorțului

Oana Zăvoranu a făcut anunțul că este o femeie singură și disponibilă, iar ulterior a ținut să spună și care este, de fapt, motivul real al despărțirii de soțul ei.

Bruneta susține că Alex Ashraf trăiește o viață dublă de mai bine de un an, aspect pe care ea îl știa, însă a preferat să tacă, până acum. Vedeta a făcut mai multe declarații despre despărțirea de bărbatul care i-a fost alături în ultimii șapte ani.

Citeste si: „I-a cheltuit din banii mei cam jumătate de milion de euro. Banii mei l-au făcut dorit numai de femei dubioase.” Alex Ashraf a mai înșelat-o pe Oana Zăvoranu, cu mai mult timp în urmă- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Acuzații tulburătoare. Mai mulți copii ar fi fost bătuți de educatoare- stirilekanald.ro

Citeste si: Semnele care prevesteau că este ceva în neregulă cu Dj Lalla, tânăra găsită moartă pe o plajă din Mamaia- radioimpuls.ro

Citește și: ”De când nu am mai avut bani a început să-și facă plecarea” Oana Zăvoranu, părăsită când a dat de greu? Vedeta recunoaște că se confruntă cu probleme financiare

„De când nu am mai avut bani a început să își facă ‘culcușul’ pentru plecarea pe care o gândea. Fiind sigur că aici nu o să mai fie mare lucru. Da, eu trec printr-o situație mai delicată, dar peste care voi trece și o voi rezolva. El nu putea pune umărul împreună. A preferat din banii comuni care veneau să îi cumpere ei un apartament pe care l-a renovat, mobilat, utilat. Posibil și ăsta să fie un motiv real (nr. faptul că ea se confruntă cu probleme financiare) pe care l-a luat foarte atent în calcul”, a spus Oana Zăvoranu, conform Fanatik.