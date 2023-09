”De când nu am mai avut bani a început să-și facă plecarea” Oana Zăvoranu, părăsită când a dat de greu? Vedeta recunoaște că se confruntă cu probleme financiare

In articol:

Oana Zăvoranu a rămas o femei singură, după șapte ani de căsnicie, timp în care a avut parte de multe suișuri și coborâșuri în amor.

Alex Ashraf a băgat recent divorțul, după ce timp de un an și jumătate a înșelat-o pe brunetă, cu o femeie pe care a cunoscut-o pe internet și despre care Oana Zăvoranu spune că a fost întreținută din banii munciți de ea.

Oana Zăvoranu, părăsită când a dat de greu

Oana Zăvoranu are probleme cu banii și în amor

Ba mai mult decât atât, ”Querida” declară că fostul ei partener și-a ales cu grijă momentul în care să iasă din relația cu ea, deși bruneta spune că a acceptat multe și a luptat până în ultima clipă să își salveze căsnicia.

Cel mai probabil, notează ea, Alex Ashraf a decis să pună punct acum căsniciei, știind că de ceva vreme Oana Zăvoranu se confruntă cu unele probleme financiare.

Și astfel, nedorind să dea de greu ori să lupte pentru a se repune împreună pe picioare, ea spune că Alex a optat pentru varianta mai ușoară: să o lase cu ochii-n soare și să investească banii familiei în amantă.

“De când nu am mai avut bani a început să își facă ‘culcușul’ pentru plecarea pe care o gândea. Fiind sigur că aici nu o să mai fie mare lucru. Da, eu trec printr-o situație mai delicată, dar peste care voi trece și o voi rezolva. El nu putea pune umărul împreună. A preferat din banii comuni care veneau să îi cumpere ei un apartament pe care l-a renovat, mobilat, utilat. Posibil și ăsta să fie un motiv real (nr. faptul că ea se confruntă cu probleme financiare) pe care l-a luat foarte atent în calcul”, a spus Oana Zăvoranu, conform Fanatik.

Însă, tot ea spune că, deși a fost părăsită și are și probleme cu banii, nimic nu o îngenunchează. Și tot ea mai subliniază că dacă fostul soț a părăsit-o la greu, crezând că va duce o viață mai bună decât ea, fără ea, se înșală amarnic.

Căci, mai declară ea, nu este pentru prima dată când primește lovituri de la viață și, la fel ca în trecut, știe că și de data aceasta se va ridica singură.

Trebuie doar să aibă răbdare, lucru pe care Alex Ashraf nu l-a avut și a pierdut, menționează ea, pe termen lung, în detrimentul unui bine temporar.

“Nu m-a cunoscut niciodată (Alex Ashraf, n. red) dacă nu a știut că eu mereu în situații critice am renăscut ca Pasărea Phoenix. Trebuia sa aibă doar puțină răbdare. Ce a ales el e scrum de țigară și vise deșarte… Am tăcut de proastă. Am crezut că îi trece, pentru că așa mă mințea. Din păcate, parcă aveam mintea cusută”, a mai adăugat vedeta.