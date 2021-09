Alex Bodi, despre zvonurile că ar fi trimis-o pe Bianca Drăgușanu la produs: „În doi ani de relație...”

In articol:

Alex Bodi a spulberat toate zvonurile care indicau faptul că, în timpul relației cu Bianca Drăgușanu, i-ar fi cerut blondinei să meargă la produs.

Alex Bodi, adevărul despre acuzațiile de trafic de persoane

Una dintre cele 40 de întrebări la care a răspuns Alex Bodi în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D face referire la acuzațiile potrivit cărora afaceristul i-ar fi cerut Biancăi Drăgușanu să se prostitueze. El a negat vehement acest lucru și a precizat că pe blondină a răsfățat-o în marea majoritate a perioadei în care au fost împreună.

Alex Bodi

„Doamne ferește, niciodată. Sub nicio formă. Nici nu s-a pus problema de așa ceva. Bianca a fost cu mine ,în doi ani de relație, un an jumate numai în vacanță. Nu există nici cea mai vagă urmă de discuție despre așa ceva”, a spus Alex Bodi, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Alex Bodi, acuzat că a dat mită judecătorilor

De-a lungul timpului, alte voci susțineau că Alex Bodi ar fi dat mită magistraților, să scape de toate acuzațiile care îl vizează. El a declarat că dacă acest lucru ar fi fost adevărat, nu se afla în prezent în control judiciar.

Afaceristul precizează că are încredere în justiție și că adevărul va ieși la vedere mai devreme sau mai târziu.

De altfel, Alex Bodi spune că este răbdător ca autoritățile să-și facă treaba.

Nu și-au făcut banii efectul sau ce? Nu s-a pus vreodată problema de a da eu șpagă. Din contra, am și spus că o să am răbdare ca justiția să-și facă treaba. Trebuie să avem răbdare să se facă dreptate, să iasă adevărul la lumină și până în momentul respectiv nu-mi rămâne decât să accept decizia procurorilor și restricțiile care mi se impun. Și în momentul de față sunt sunt control judiciar, nu am libertate deplină”, a declarat Alex Bodi, la Kanal D.