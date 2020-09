In articol:

Vestea că Alex Bodi și Bianca Drăgușanu s-au despărțit nu mai este o știre nouă pentru cei mai mulți dintre fanii cuplului care s-au obișnuit cu certurile dintre cei doi. Ce face acum, Alex Bodi? este întrebarea care îi macină pe unii dintre fani, mai ales că semnele de pe conturile de Instagram sunt destul de clare. Se pare că Alex Bodi s-a întors deja la fosta lui iubită, Daria Radionova. Mai mult, și Daria, fosta lui iubită a postat un mesaj cu subînțeles pe rețelele de socializare, ceea ce nu face decât să confirme zvonurile.

Alex Bodi și Daria Radionova, din nou împreună?

Alex Bodi a plecat din București la fix o zi după despărțirea de Bianca Drăgușanu iar azi-noapte, el a ajuns în Monte Carlo, oraș în care a venit în urmă cu câteva zile și Daria Radionova.

Cu doar câteva ore înainte ca afaceristul să se afișeze într-unul din cazinourile sale, Daria a urcat pe Instagrm o fotografie sub care era notat mesajul: „You may not see where the path leads, but God does. Trust Him. (n.r.: Poate că tu nu vezi unde duce calea, dar Dumnezeu o vede. Ai încredere în El.)”.

Mai mult, înainte ca Bianca Drăgușanu să anunțe că a pus punct relației cu Alex Bodi, Daria a postat o fotografie pe Instagram cu descrierea: „Be silent and they become curious (n.r.: Taci și ei devin curioși)” și o tânără a întrebat-o pe Daria: „Alex Bodi it still calling you? (n.r.: Alex Bodi încă te mai sună?)”.

Amuzată de comentariu, o altă internaută a crezut că acel cont ar fi de fapt al Biancăi Drăgușanu și a scris: „Is that you, Bianca plastic doll under cover?? No offence please, just kidding (n.r.: Ești tu, Bianca, păpușa de plastic, sub acoperire?? Fără nicio jignire, doar glumeam)”.

