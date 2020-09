In articol:

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi

Bianca Drăgușanu trăia o frumoasa poveste de dragoste alături de iubitul ei, Alex Blodi. Cei doi îndrăgostiți au sărbătorit zilele trecute 2 ani de relație și deși păreau de nedespărițit, se pare că frumoasa blondină i-a spus Adio.

Bianca Drăgușanu s-a despărțit de Alex Blodi

Veste bombă în showbiz! Se pare că Bianca Drăgușanu a decis să pună stop relației de doi ani pe care o avea cu Blodi. Dacă până acum, cei doi îndrăgostiți s-au împăcat și despărțit de mai multe ori, de data aceasta, frumoasa blondină susține că despărțirea este definitivă.

Despărțirea ar fi avut loc ieri, 1 septembrie, deși în această zi cuplul sărbătorea doi ani de relație. Se pare că Bianca ar fi lua această hotărâre și a avut și o primă declarație de când a decis să pornească pe drumuri diferite.

„Da, este adevărat. Ieri am decis să pun punct relației mele cu Alex Bodi. Vreau să-i mulțumesc pentru relația frumoasă pe care am avut-o, dar decizia este definitivă. Nu intenționez să mă mai reîntorc la această decizie. Din acest moment aș vrea să nu mai fiu asociată cu niciun fel de acțiune pe care o face Alex Bodi”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit Spynews.ro.

Bianca Drăgușanu și fostul iubit

Principalul motiv pentru care ruptura a avut loc ar fi legat de comunicarea infecientă dintre cei doi. Vedeta susține că este o femeie liberă și că nu regretă această decizie.

„Îi doresc tot binele din lume, dar am decis să ne despărțim. Sunt din acest moment o femeie liberă, independentă, o femeie pe picioarele ei, o femeie fericită. Nu regret această decizie, așa că, eu consider că așa este mai bine. Am decis să ne despărțim pentru că avem o comunicare defectuoasă”, a mai adăugat vedeta.