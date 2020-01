Alex Bodi şi-a deschis o nouă afacere în Spania, la începutul acestui an. Este vorba despre un spațiu larg de distracție pentru copii și adolescenți, cu zone de joacă, sală dedicată organizării de evenimente și o cantină.

Citeste si: Alex Bodi, dezvăluiri surprinzătoare despre declinul lui și despre relația cu Bianca Drăgușanu! „Mi-am pierdut afacerile, am pierdut banii”

Citeste si: Bianca Drăgușanu s-a făcut de râs pe internet! A vrut să arate că știe engleză, dar a făcut o gafă: „Ia-l, făi, și fă ce vrei cu el”

Localul, care se află în Coslada, lângă Madrid, a fost inaugurat pe 10 ianuarie, câmd intrarea a fost liberă. De afacere se ocupă sora lui Bodi, Sonia, care e stabilită de mai bine de zece ani în Spania. (vezi ce surpriză colosală i-a făcut Bianca lui Alex Bodi)

Alex Bodi şi-a deschis o nouă afacere în Spania. Are şi o măcelarie

Ea manageriază şi altă afacere în care Bodi a investit, un magazin care comercializează cărnuri, aflat în localitatea spaniolă Villabilla, situată lângă Alcala de Henares, oraşul în care sunt stabiliţi Sonia şi părinţii săi.

WOWbiz.ro a dezvăluit recent că soţul Biancăi Drăguşanu are funcţia de supervizor la Relaţii Internaţionale la compania specializată în vânzarea de aur de 24 de carate sub formă de microlingouri. El are statutul unui partener în companie, încasând aproximativ 170.000 de dolari pe an, adică aproximativ 14.000 de dolari pe lună. La acest venit se mai adaugă şi diverse bonusuri pe care Bodi le poate încasa.