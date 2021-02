Alex Velea, dezvăluiri despre cum a început povestea de dragoste cu Antonia: ”Nu am simțit nicio scânteie”

In articol:

De aproximativ șapte ani, Alex Velea și Antonia formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Pe zi ce trece, cei doi îndrăgostiți se iubesc din ce în ce mai mult. Alex Velea și Antonia sunt foarte fericiți împreună, dovadă fiind aparițiile lor. Susținătorii îi apreciează pentru echilibrul pe care l-au menținut pe tot parcursul relației.

Invitat în cadrul unui podcast, Alex Velea a făcut niște dezvăluiri surprinzătoare pe care fanii nu le știau. Ei bine, cântărețul a povestit cum a început povestea de iubire alături de mama copiilor săi. Din spusele sale, artistul a recunoscut că atunci când a văzut-o pe Antonia pentru prima oară, acesta nu a simțit nicio scânteie. În anul 2009, frumoasa artistă și partenerul ei de viață s-au cunoscut la studio.

„Am fost prieteni mult timp. Ne-am cunoscut în 2009 la studio. A venit cu Tom Boxer și avea piesa aceea, ”Morena” și își dorea o piesă mai urbană și au venit la studio să-i prezinte Boxer niște instrumentale. Ne-a dat afară din studio și am zis: ”Ce-i asta? Să ne dea afară din studio să facă ea audiții?”. Nu am început chiar cu dreptul. Ne-am tot văzut în mediul ăsta artistic și prin 2011-2012 a început să vină la studioul la care lucram eu și ne-am împrietenit, nimic mai mult. Eu încă eram în relație, ea era în relație, nu aveam nicio treabă. Nu am simțit nicio scânteie.” , a declarat Alex Velea.

Alex Velea și Antonia[Sursa foto: Facebook]

Alex Velea a făcut declarații despre nuntă

Pentru că frumoasa artistă a reușit să divorțeze, în sfârșit, de tatăl fetiței sale, cei doi îndrăgostiți sunt pregătiți să meargă în fața altarului.

Cântărețul a devenit nerăbdător ca Antonia să devină soția lui și în acte. Totodată, Alex Velea a declarat că s-a săturat de viața în concubinaj.

„ O să se căsătorească toată lumea anul ăsta. Și noi ne dorim treaba asta. Să nu mai trăim în concubinaj. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Încă e o perioadă dubioasă. Am botezat și eram trei familii în biserică maxim', a declarat Alex Velea.