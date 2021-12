Alex Velea exclude orice împăcare cu Lino Golden și Mario Fresh. Artistul a vorbit despre cei care l-au trădat: ”Nu mă interesează dacă le este bine sau rău”

In articol:

Alex Velea, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi din țară, a făcut noi declarații, la un post de televiziune, despre persoanele care l-au trădat în ultima vreme. Se știu deja scandalurile cu Lino Golden sau Mario Fresh, cei pe care Velea i-a ajutat în cariera lor muzicală.

Iubitul Antoniei a recunoscut că dezamăgirea a fost una mare, pentru persoanele care i-au fost odată dragi, au spus lucruri mincinoase.

Deși i-a iertat de ceva timp, Alex Velea susține că nu s-ar mai împăca niciodată cu ei. ”Mai bine că s-a întâmplat așa. Nu regret că i-am ajutat. Eu am încercat să mă abțin, să nu zic prea multe, să nu jignesc, pentru că lumea știe doar anumite aspecte. Puteam să plusez și să zic ajutorul din spatele ajutorului”, a spus iubitul Antoniei, la Antena Stars.

Cunoscutul cântăreț nu știe dacă i-ar mai ajuta pe ei doi, însă cu siguranță o va face pentru alți artiști. ”Nu știu dacă i-aș mai ajuta pe ei, dar i-aș ajuta pe alții. Dezamăgirea mai mare este atunci când spun lucruri mincinoase. A fost pe față toată treaba, nu aveau cum să nu recunoască când știe toată lumea ce s-a întâmplat. Și eu sunt pașnic, dar sunt mai degrabă ca un foc de paie, pentru că mă aprind extrem de repede, dar îmi trece la fel de repede”, a mai spus Alex Velea, la TV.

Alex Velea exclude orice împăcare cu Lino Golden și Mario Fresh

Artistul nu regretă faptul că i-a ajutat pe Lino și pe Mario în cariera lor muzicală, însă exclude orice împăcare cu aceștia. ”Am spus lucruri pe care le-am regretat, cu toții am făcut asta, dar am știut sa îmi cer scuze dacă am exagerat sau dacă am jignit pe cineva prin prisma nervilor. Eu i-am iertat de mult timp, dar nu mai există cale de împăcare. Nu ma interesează dacă le este bine sau rău și nu cred că le voi întinde vreo mână de ajutor la nevoie”, a mai spus Alex Velea, pentru sursa precizată mai sus.