Alex Velea, mărturii uimitoare despre Maya, fiica Antoniei! Cei doi au relație cu adevărat specială: "Am rolul meu în viața ei"

Alex Velea este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din industria muzicală românească. Acesta a avut un aport special, prin crearea conceptului de trapanele, adică manele pe ritmuri moderne de trap.

Ce carieră ar vrea Alex Velea să urmeze copiii lui?

Publicul a fost foarte plăcut surprins de această idee, astfel având un succes colosal. A colaborat cu nume mari din industrie și a reușit să strângă zeci de milioane de vizualizări. Alex Velea se bucură atât de proiecte profesionale, cât și de familia minunată pe care o are.

Alex Velea [Sursa foto: Captură YouTube]

Alex Velea trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Antonia. Aceștia au doi copii minunați, doi băieți, Dominic și Akim, pe care pur și simplu îi adoră. Alex recunoaște că s-a gândit la viitoarea carieră a celor mici și că are o dorință arzătoare în ceea ce îi privește. Invitat în emisiunea "Duet", moderată de Alexandra Ungureanu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube theXclusive, cântărețul a dezvăluit ce meserie și-ar dori să aibă, în viitor, Dominic și Akim.

"Copiii mei cred că o să facă MMA. Glumesc. Mi-ar plăcea să facă ce-și doresc și să lucreze într-un domeniu în care chiar au aptitudini. Eu vreau să cânte sincer, dar nu vreau să îi forțez să facă treaba asta. Dacă îi vezi, sunt fabuloși. Nu vreau să îi laud mai mult decât trebuie, pentru că sunt copiii mei. Fiecare părinte crede că odrasla lui e specială și așa și trebuie. Au copilărit în mediul ăsta, acasă ascultă muzică non-stop, fie că studiem noi sau fie că ascultăm pur și simplu să ne distrăm, să ne relaxăm.(...) Se filmează, se înregistrează, fac spectacol.", a declarat Alex Velea.

Alex Velea face dezvăluiri despre relația cu Maya, fiica Antoniei din primul mariaj

Înainte de a forma un cuplu cu Alex Velea, Antonia a mai fost căsătorită, mariaj din care a rezultat o fetiță superbă, pe nume Maya. Chiar dacă nu este copilul lui, Alex Velea are o relație cu adevărat specială cu cea mică, despre care nu se ferește să vorbească niciodată. Artistul a dezvăluit care este rolul lui în viața Mayei și ce înseamnă aceasta pentru el.

"Am avut imprimată figura asta paternă, îmi doream să am copii de la 20 de ani, doar că nu am găsit persoana potrivită, probabil nici eu nu eram pregătit la vârsta aia. S-a întâmplat fix cu persoana potrivită și când a cosiderat Dumnezeu că e momentul și mă bucur că a fost așa. Am trei copii minunați. Pentru că am trei copii, nu doi. Am doi băieți făcuți cu Antonia, dar și pe Maya o consider ca fiica mea, o iubesc la fel de mult și sunt mândru de orice succes al ei. Vreau să fiu un prieten foarte bun al ei și să îmi exercit acest rol de attă vitreg, deși cuvântul "vitreg" sună urât. Am rolul meu în viața ei.", a povestit Alex Velea, în emisiunea "Duet".

