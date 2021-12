Alex Velea, sfaturi prețioase pentru Sebastian Chitoșcă după despărțirea de Alexandra: „Nu te descuraja”

In articol:

Sebastian Chitoșcă a traversat o perioadă nu tocmai roz pe plan sentimental. După ce s-a întors din Republica Dominicană, acolo unde a petrecut circa jumătate de an departe de Alexandra, cea cu care era căsătorit de 7 ani de zile, fostul fotbalist de la FCSB și-a dat seama că trebuie să îndrepte niște lucruri

și că trebuie să se schimbe dacă vrea să-și salveze relația. După ce s-a întors în Germania, acolo unde era stabilit de ani buni cu soția lui, vedeta a făcut tot posibil pentru a-i arăta Alexandrei că vrea ca mariajul lor să mergă cât mai bine, doar că se pare că a fost mult prea târziu.

La scurt timp, soția lui a decis să rupă orice fel de legătură cu el, într-un mod în care nimeni nu se aștepta. Au fost implicate inclusiv forțele de ordine, care i-au dat acestuia un ordin de restricție. Astfel că fostul sportiv nu are voie să se apropie de fosta lui parteneră de viață altfel riscă o amendă usturătoare sau chiar închisoare.

A urmat o perioadă tristă pentru Sebastian Chitoșcă, care a fost mereu în contact cu fanii de pe rețelele de socializare. Se pare că nici acum nu și-a revenit după despărțirea de Alexandra, căci încă cere sfaturi de la apropiați.

Alex Velea, care are o relație extrem de solidă și frumoasă cu Antonia, care l-a și făcut tată de două ori, i-a oferit câteva sfaturi pe plan sentimental acestuia.

Sebastian Chitoșcă primește sfaturi pe plan amoros de la Alex Velea

Fostul fotbalist de la FCSB nu s-a pus încă pe picioare din punct de vedere sentimental, căci încă are nevoie de încurajări și de sfaturi.

În urmă cu puțin timp, pe rețelele de socializare, Sebastian Chitoșcă a făcut publică o discuție de pe WhatsApp pe care a purtat-o cu Alex Velea.

După ce fostul sportiv i-a spus că urmărește relația pe care artistul o are cu Antonia și a dat de înețeles că-i admiră foarte mult, Alex i-a transmis

un mesaj de încurajare:

Sebastian Chitoșcă și Alexandra, fosta parteneră de viață [Sursa foto: Instagram]

Soția lui Sebastian Chitoșcă a cerut ordin de protecție împotriva lui

În urmă cu câteva luni, fostul fotbalist de la FCSB a revenit în România pentru niște programări la medicul stomatolog și nici nu-și imagina că la reîntoarcerea în Germania, acolo unde era stabilit de ani buni cu soșia lui, nimic nu va mai fi la fel. Alexandra a cerut ordin de protecție împotriva lui Sebastian Chitoșcă, care nu are voie să se apropie deloc de ea, altfel riscă o amendă usturătoare sau chiar pușcăria.

A fost ultima dată când cei doi s-au mai privit ochi în ochi, iar de față erau și agenții de poliție care au supravegheat întregul moment.

„Ea a continuat demersurile pentru a se asigura ca nu o sa mai dea ochii cu mine niciodata. Ii este si rusine sa mai vorbeasca cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influente. Ea nici nu stie limba, a fost dusa acolo de oameni care stiu ce-au de facut. Am primit o foaie ieri, ca am fost inlaturat de la apartament si 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri sa fiu langa aceasta femeie, daca o sa ma apropii de ea am de facut inchisoare 6 luni sau amenda 250 de mii de euro.

Nu i-am facut absolut nimic. Am vazut ca scrie in declaratie, sunt si cateva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatalui ei care a fost martor si a spus cand a venit politia ca sunt agresiv verbal”, a povestit Sebastian Chitoșcă la Teo Show în urmă cu ceva timp. Citește mai multe detalii legate de separarea celor doi AICI .

