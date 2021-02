Alex Velea și Antonia i-au trimis un cadou special lui Zanni la Survivor România. Faimosul, emoționat până la lacrimi: „Am nevoie de toată puterea voastră”

In articol:

După ce au câștigat meciul de comunicare din această săptămână la Survivor România, Faimoșii se bucură de o masă copioasă și de mesaje scrise din partea susținătorilor.

Zanni a primit un cadou special la Survivor România

Vedetele au avut parte de o surpriză suplimentară.

Faimoșii au avut parte de cea mai frumoasă seară la Survivor România. Au băut câte un pahar de vin, au mâncat pe săturate tocăniță de pui și s-au delectat cu fistic, covrigei, migdale și turtă dulce. Pentru ca bucuria să fie deplină, vedetele au primit mesaje din partea susținătorilor, dar și fotografii cu oamenii dragi de acasă.

Zanni la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Zanni a primit o fotografie cu Alex Velea și Antonia, semn că cei doi sunt cei mai importanți oameni din viața Faimosului. Ei îi arată astfel că îl susțin necondiționat și că îi sunt alături.

Alex Velea îi ia apărarea lui Zanni în scandalul cu Elena Marin

Zanni a fost copleșit de emoții și le-a transmis că îi iubește.”, le-a transmis Zanni Antoniei și lui Alex Velea.

Zanni se bucură de încredere absolută din partea lui Alex Velea.

Cu puțin timp în urmă, după ce Faimosul a avut o reacție dură la adresa Elenei Marin și a înjurat-o în ultimul hal, Alex Velea a scris un mesaj pe Instagram în care îi ia apărarea protejatului său.

El susține că Zanni este un tânăr cinstit și nu ar fi furat niciodată din mâncarea altui concurent. Deși nu este de acord cu modul în care i-a vorbit colegei sale, Alex Velea spune că Faimosul nu s-a mai putut controla pentru că a fost acuzat pe nedrept.

„În ceea ce privește incidentul cu Elena Marin, pot să vă spun că nu susțin genul ăsta de limbaj, mai ales cu o femeie, dar o să susțin mereu dreptatea. Nu vreau să-i justific nici comportamentul, nici limbajul, dar vă spun cu mâna pe inimă că a fost acuzat pe nedrept că e hoț. Ăla a fost momentul în care Zanni a înnebunit. Zanni e sărac lipit pământului, dar cinstit.

E cum vreți voi, dar nu hoț. Neavând cum să-și dovedească nevinovăția a început să acumuleze energie negativă. Și ieri a cedat în fața nervilor. Nu a ales cuvintele potrivite pentru a-și exprima dreptatea și sunt convins că o să-și ceară scuze. Acolo, acum sau acasă, după terminarea concursului. Hai, Zanni! Cele bune să se-adune, cele rele să se spele!”, a scris Alex Velea pe Instagram.

Drama lui Zanni de la Survivor România 2021

Zanni este un reprezentant foarte iubit al tinerei generații de artiști lansați de Alex Velea, în proiectul „Golden Boy Society”. În vârstă de 23 de ani, grec de origine, Zannidache are o poveste de viață impresionantă.

Părinții lui l-au abandonat într-un orfelinat și au plecat în Grecia, iar Zanni a crescut în niște condiții greu de imaginat. Existau zile în care nu avea ce să mănânce, dar nu și-a pierdut speranța că într-o bună zi viața lui se va schimba în bine.

Cântărețul declara că toate greutățile prin care a trecut de-a lungul vieții l-au pregătit pentru o astfel de competiție. Zanni spunea că a luptat mereu pentru supraviețuire. „Mi-am dorit experiență <Survivor România>, presimțeam că o voi trăi, chiar dacă nu știam când se va întâmpla acest lucru.

Viața mea a fost <Survivor>, pentru că eu am parcurs niște încercări demne de <Survivor>. N-am mâncat mult la viața mea, am dormit pe unde am apucat, am avut în fiecare zi grijă să am și a doua zi ce mânca și unde să dorm. Sunt obișnuit să lupt pentru supraviețuire”, spunea Zanni, înainte de a intra în competiția Survivor România.