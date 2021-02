Discuție secretă între Sebastian Chitoșcă și Roxana Nemeș la Survivor România. Fostul fotbalist de la Steaua București o umilește pe cântăreață: „Chiar atât de proastă ești? Tu te pui cu mine?”

In articol:

Cel de-al doilea consiliu de nominalizare din această săptămână la Survivor România a scos la iveală caracterul multor concurenți. Echipa Faimoșilor a pierdut ambele jocuri de imunitate, iar nominalizările au stârnit conflicte între vedete.

Discuție secretă dintre Sebastian Chitoșcă și Roxana Nemeș la Survivor România

În timpul votului, un schimb de replici a avut loc între Sebastian Chitoșcă și Roxana Nemeș. Fostul fotbalist de la Steaua București ar fi avertizat-o pe artistă că nu e bine să se pună cu el, pentru că va pierde la votul publicului. Întâmplarea a fost relatată de Faimos în camp.

Sebi: Îi spun Roxanei: „Tu, tu chiar atât de proastă ești? Tu te pui cu mine la vot? Dacă voiai să mă nominalizezi când vreodată ies eu în fața ta aici? Gen să mă scoți tu din emisiunea asta? Poate am mai mari șanse.

Bate-te cu o fată, tu te bați cu un băiat la nominalizare?”

Roxana Nemeș de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Zanni: E și vreo regină în România.

Sebi: N-are treabă, frate!

Jador: Vezi că la voturi n-are treabă.

Jador de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Sebi: Când a văzut că nu am fost votat, îmi zice: „Lasă, că o să vedeți voi cine e cea mai mare perversă din campul ăsta.” Și zic eu: Elena? și zice: „Da!” Face toate îmbârligăturile între toți.

Roxana Nemeș, despre Sebastian Chitoșcă: „Nu are ce căuta aici”

Simona Hapciuc și Roxana Nemeș, cele două concurente nominalizate pentru eliminare din echipa Faimoșilor, consideră că Sebastian Chitoșcă nu este o persoană de încredere și încearcă mereu să-și influențeze coechipierii.

Roxana: Îmi zice, tu nu-ți dai seama că dacă te pui cu mine, tu ești în joc să fii eliminată, tu vrei să joci cu mine la eliminări? Tu chiar vrei să pleci acasă? Atât de proastă ești? Și dacă plec acasă, plec cu fruntea

sus și doi la mâna nu încerca să mă manipulezi, pentru că nu o să-ti meargă.

Simona Hapciuc, Majda si Roxana Nemeș de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Simona: E incredibil de fals și manipulator, nimeni nu m-a crezut. Moro, Elena și Roxana acum îmi dau dreptate.

Roxana: Încearcă să manipuleze și eu am spus că o să votez așa cum simt. Omul ăsta a venit și tulbură apele în camp, nu că n-ar fi fost deja personaje care încercau să manipuleze ,dar a mai venit și băiețașul ăsta și încearcă pe fiecare să facă cu capul și ceilalți nu-și dau seama. Eu nu consider că are ce căuta aici.