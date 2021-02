Alex Velea traversează o perioadă grea în carieră! Ce a pățit artistul și cine este „vinovat” pentru nereușitele sale: „Mi se pare că am fost cumva pedepsit”

In articol:

Alex Velea este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți artiști din showbiz-ul autohton. De asemenea, de-a lungul timpului muzica sa a încântat inimile și sufletele multor români, iar melodiile sale răsunau peste tot la radio. Se pare că acele vremuri au apus, se plânge artistul, care povestește că se simte parcă lovit de ghinion, iar totul ar fi început după ce a scos celebra sa piesă „Din

Alex Velea, vremuri grele pe plan profesional! Cine este de vină pentru ghinionul său

vina ta”, care în prezent are pe platforma Youtube npeste 35 de milioane de vizionări, menținăndu-se în topul muzical românesc mult timp.

Recent, artistul a fost invitat să vorbească depre cariera sa muzicală îmtr-un podcast, iar dezvăluirile sale i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Cântărețul se plânge că de când a lansat mega hit-ul „Din vina ta”, care a răsunat la radio săptămâni bune, astăzi melodiile sale nu mai ajung pe frecvențe. Coincidență sau nu, Alex Velea povestește că ghinionul său profesional a început chiar în perioada în care el și Antonia și-au început relația.

Totodată, acesta nu-și explică de ce piesele sale nu se mai aud și pe la radio,

mai ales că muzica sa este foarte apreciată în mediul online, pe Youtube, unde reușește să strângă milioane de vizionări și sute de comentarii la mai toate piesele.

„De când m-am combinat cu nevastă-mea și mi se pare că am fost cumva pedepsit şi mi s-a părut că am fost, şi eu şi ea (…) ne-au băgat aşa într-un con de umbră sau şi-au dorit să ne bage. Din 2015, după „Din vina ta” nu m-au mai dat cu nimic.

M-au dat puţin cu „Defectul tău” sunt eu, chiar înainte să se nască Domi, am lansat-o cred că în noiembrie 2014. De atunci nu m-au mai dat cu nimic, au rulat tot anul „Din vina ta”, au bubuit-o, după care au zis ce sens mai are să mai scoţi o piesă, păi am lansat doar o piesă anul ăsta, n-am cum ca artist să scot doar o piesă”, a declarat Alex

Velea.