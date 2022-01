Alex Zănoagă îl vrea pe Jador la nunta lui cu Simina! Fostul concurent de la Puterea Dragostei i-a uimit pe toți

In articol:

Alex Zănoagă este din ce în ce mai activ pe rețelele de socializare, după împăcarea cu soția lui, Simina. Cei doi se înțeleg din ce în ce mai bine, după cearta pe care au avut-o recent. Pe TikTok și pe Instagram, cei doi părinți sunt nelipsiți pentru că încearcă să țină legătura cât mai mult cu cei care îi apreciază și îi urmăresc.

Nu lipsesc nici provocările, pe care aceștia le primesc atunci când intră live cu altă persoană.

De foarte multe ori, Simina a intrat live pe TikTok cu Bogdan Mocanu, alături de care au răspuns la diferite subiecte despre Jador, fostul iubit al brunetei din timpul emisiunii Puterea Dragostei, sezonul 1. Se pare că la un moment dat și Zănoagă a primit o provocare din partea lui Bogdan Mocanu, referitoare la Jador. Mai precis, Mocanu l-a pus pe Alex să posteze un mesaj pe Instagram, în care să anunțe că face nunta cu Simina și are nevoie de un lăutar. Cu anunțul total neașteptat făcut de Alex, tânărul i-a uimit pe toți. Internauții au crezut că poate este vorba de un nou scandal pe internet între cei doi.

Ei bine, era doar o provocare de-a lui Bogdan Mocanu, pe care i-a dat-o lui Alex Zănoagă. Anunțul a fost făcut ulterior de el.

Postarea facuta de Alex Zanoaga [Sursa foto: Instagram]

Simina și Alex, probleme în căsnicie

Cei doi foști concurenți de la Puterea Dragostei au recunoscut că au avut probleme în mariajul lor. Alex a plecat de acasă pentru câteva zile și a mers la părinții lui. "Este adevărat, au existat o serie de certuri între noi. Am fost supărați din motive pe care încă nu le pot spune. Eu am plecat de acasă! Am stat separați câteva zile. Toți știu că noi locuiam de aproape un an într-un apartament în Militari, renunțasem la a mai sta împreună cu părinții mei.

Astfel că, atunci când ne-am certat, am luat decizia ca eu să mă duc în casa alor mei, iar Simina să rămână la apartament. A fost o perioadă dificilă pentru amândoi, însă, acum, încet, încet, sper ca totul să revină la normal. De ieri, ne-am împăcat cât de cât, de dragul lui Dominic, în special. Avem un copil împreună, pe care ambii îl iubim ca pe ochii din cap, în plus, și între noi sunt sentimente puternice. Vom vedea ce va urma! Acum, repet, încercăm să fim iar ca înainte.", a declarat Alex Zănoagă, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

