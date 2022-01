EXCLUSIV Simina și Alex Zănoagă, prima apariție împreună după marea împăcare! Motivul pentru care s-au contrazis în direct: „Ai căuta alinare în altă femeie”

In articol:

Simina Loica și Alex Zănoagă s-au cunoscut în casa „Puterea dragostei”, emisiunea fenomen de pe Kanal D, s-au îndrăgostit și au decis să formeze un cuplu. Au părăsit show-ul matrimonial împreună, iar la scurt timp dădeau vestea care i-a bucurat pe toți, aceea că urmau să devină părinți.

Cei doi continuă să formeze unul dintre cele mai frumoas și apreciate cupluri, iar fanii urmăresc fiecare pas al relației lor.

Începutul de an a fost unul cu năbădăi pentru Simina Loica și Alex Zănoagă, iar dragostea lor a fost pusă la mare încercare, dar din fericire aceștia au reușit să-și găsească drumul înapoi și și-au mai dat o șansă. Acum, ambii încearcă să se schimbe și să îndrepte din greșelile trecutului.

Simina: Pe 2 am plecat. Mi-am luat câteva lucruri să am la mine și am stat separați. Încerc să nu îl neglijez (n. red. pe Alex). Mereu îl aștept cu masa, am grijă, îi mai cumpăr câte un cadou. Câteodată îmi doresc și de la el, fără să cer eu. Când eram la Puterea dragostei nu știai ce să îmi mai aduci. Îmi aduceai flori, brățări. Dacă eu n-aș mai oferi nimic, ai căuta alinare în altă femeie. Dacă ești soțul meu, trebuie să mă implic maxim.

Simina Loica și Alex Zănoagă [Sursa foto: Captură video ]

Simina Loica și Alex Zănoagă, prima discuție în contradictoriu după marea împăcare

După ce bruneta a dezvăluit ceea ce va face ea pentru ca relația să meargă mai bine a venit și rîndul lui Alex, care a promis că va fi mult mai grijuliu cu iubita lui, ba chiar s-a lăudat că-i aduce Siminei flori.

Tânăra, însă, l-a contrazit în direct.

Citeste si: Vila în care VIP-urile petreceau cu escorte de lux a fost închisă de mascați. Afacerea „Mon Amour” era condusă de părinții unui polițist dat afară din sistem...- bzi.ro

Citeste si: Avem dovada că Simina și Alex Zănoagă s-au împăcat. Cum au fost surprinși în urmă cu puțin timp, în timpul unei transmisiuni live: "Ia uite"

Alex: Da, vrea să petrec mai mult timp cu copilul, să îi acord și ei mai multă atenție. Mereu când plec la salon, am grijă să o pup. Pe ea o afecta când uitam să o pup înainte să plec. I-am mai adus și câte o floare.

Simina: Ce floare? Când mi-ai adus? Unde ai pus-o?

Alex: Acum câteva zile. E acasă, în vază, să te uiți.

Simina Loica și Alex Zănoagă [Sursa foto: Captură video ]

Citeste si: Simina Loica, gest neașteptat legat de Jador, la scurt timp după împăcarea cu Alex Zănoagă. A primit multe critici dure: ”Și-a distrus viața și regretă mult după Jador”

Alex Zănoagă a plecat de acasă pe data de 2 ianuarie, iar după câteva zile de separare față de soția și copilul lor, tânărul s-a întors la ei, pe 6 ianuarie.

Simina: Nu mi-e bine fără el. S-a bucurat Domi când a venit acasă.

Distribuie pe: