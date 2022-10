Alex Zănoagă prima reacție după ce Simina Loica l-a acuzat că nu-i cumpără fiului lor tot ce are nevoie. Ce i-a promis că se va întâmpla după divorț?!

In articol:

Nu de mult, Simina Loica a făcut o serie de acuzații la adresa fostului partener de viață, Alex Zănoagă, spunând că nu se implică în creșterea fiului pe care îl au împreună, mai precis că nu îi cumpără ceea ce are nevoie un copil de vârsta lui.

În acest sens, Alex Zănoagă a răspuns acuzațiilor aduse de mama copilului său, spunând cum este, de fapt, situația.

„O să-i iau copilului tot ce are nevoie pe viitor”

Invitat în cadrul unei emisiuni TV, Alex Zănoagă a avut ocazia să răspundă acuzațiilor Siminei Loica. Bruneta a spus public că fostul ei partener îi cumpără fiului pe care îl au împreună haine și jucării, însă nu și mâncare sau scutece, ceea ce ar avea nevoie un copil de vârsta lui.

În acest caz, Alex Zănoagă a vorbit despre acest aspect, făcând promisiunea că pe viitor va avea mai multă grijă cu privire la acest lucru, mai ales că după divorț totul se va schimba, căci va plăti și o pensie alimentară.

„Ne înțelegem ok, însă a fost la o emisiune (n.r. Simina Loica) și a zis că eu mă ocup de copil mai mult acum de când nu mai suntem împreună, a zis că îi iau haine și jucării, însă că nu iau lapte și scutece. Eu i-am luat și mâncare, și scutece. Eu o să-i iau copilului tot ce are nevoie pe viitor. După ce se va termina cu divorțul o să plătesc o pensie alimentară.”, a declarat Alex Zănoagă, în cadrul unei emisiuni TV.

În același timp, fostul concurent de la ”Putea Dragostei” a făcut o serie de declarații și despre divorțul dintre el și mama copilului său. Dacă el a dorit ca separarea oficială să se facă pe cât de repede posibil, mai precis la notar, ei bine, însă, dorința brunetei a fost să divorțeze definitiv în instanță.

”Am început divorțul, acum să vedem când o să ne cheme. Prima dată am vrut la notar eu, am sunat-o și i-am spus, uite, avem de ales, ori facem la notar și terminăm mai repede, ori facem în instanță, dar o să dureze ceva. Ea atunci a zis că nu, să facem în instanță, că știe ea mai bine. Eu i-am zis ok. Eu i-am dat varianta de notar, că la instanță mai durează”, a mai spus Alex Zănoagă.

Alex Zănoagă și fiul lui