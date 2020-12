Alexandra Bodi a izbucnit în lacrimi, după ce a fost acuzată că nu lucrează! Regina Tik Tok-ului a făcut public certificatul de handicap

Alexandra Bodi

In articol:

Alexandra Bodi a devenit celebră pe rețelele de socializare de câteva luni. Femeia se filmează alături de iubitul ei în diferite ipostaze, atunci când gătește, când dansează, când se joacă cu fetița ei, iar astfel a strâns mii de urmăritori pe contul ei de Tik Tok. Femeia a descoperit aplicația dintr-o greșeală, care avea să-i schimbe compelt viața!

Citeste si: O vedetă de pe Instagram, găsită moartă în tufișuri, complet dezbrăcată: ”Ne va fi dor de tine”

Alexandra și Ionuț Bodi au devenit foarte cunoscuți în mediul online, după ce clipurile postate pe Tik Tok au devenit virale. Oamenii au făcut haz de necaz, însă cu bune și rele i-au apreciat și urmărit. Cei doi soți postează diferite momente din viața lor pe internet, în urma cărora sunt criticați sau apreciați, depinde de situație.

Citeste si: Victor Ciutacu, săltat de Poliție?! S-a trezit cu „mascații” la ușă - evz.ro

Citeste si: Bill Gates a anunţat data când se va termina pandemia de COVID-19. “Oamenii ar trebui să înțeleagă…” - bzi.ro

Alexandra Bodi

Alexandra Bodi a izbucnit în lacrimi

Regina Tik Tok-ului se filmează în cele în tot felul de ipostaze. De la cum pregătește mâncarea, la cum se distrează și la cum reușește să fie o soție și o mamă potrivită. Alexandra declara, în urmă cu mult timp, faptul că a început să posteze pentru că voia doar să se distreze.

„Ne uitam pe Facebook. Am văzut aplicația de TikTok și am zis să facem și noi glume. Când am descărcat-o am început să facem filmulețe de plăcere, nu să câștigăm bani. Primul filmuleț a fost cu dans. (...) Nu am făcut niciun ban din TikTok”, a spus Alexandra Bodi, în urmă cu ceva timp.

Citeste si: Alexandra Bodi, transformare uluitoare! Regina TikTok-ului s-a machiat și a postat primele imagini pe conturile de socializare

Recent, Alexandra Bodi s-a filmat plângând, îngrijorându-i pe fanii ei. Regina Tik Tok-ului a izbucnit în lacrimi, după ce unul dintre internauți ar fi jignit-o, spunând că nu merge la muncă. Ulterior, Alexandra Bodi a postat și un certificat de handicap, care atestă faptul că nu poate munci.

Ulterior, în clipul respectiv a intervenit și soțul acesteia, Ionuț, care spune că-l va da în judecată pe cel care a acuzat-o pe soția lui.