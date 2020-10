Carmen de la Sălciua îi dă clasă Biancăi Drăgușanu. Cum i-a răspuns blondinei la jigniri: „Răutatea e o boală! Câinii latră, ursul trece”

Carmen de la Sălciua, în război cu Bianca Drăgușanu

Solista Carmen de la Sălciua i-a răspuns Biancăi Drăgușanu în miez de noapte. Artista a făcut un live pe Instagram, unde a răspuns curiozităților fanilor. Cei mai mulți au fost interesați să afle dacă cântăreața este afectată de jignirile care i-au fost adresate de persoanele publice, după ce i-a făcut o vizită acasă Alexandrei Bodi.

Carmen a spus că nu se coboară la nivelul creatoarei de modă. „Nu mă cobor la nivelul la care să am păreri despre oamenii pe care nu-i cunosc și despre lipsa lor de ocupație criticându-i pe alții”, a spus ea.

Provocată de un internaut să îi dea o replică Biancăi Drăgușanu, vedeta a spus că nu are resentimente și că preferă să ignore cuvintele urâte ce îi spun adresate. „Eu am compasiune față de cei care au răutăți în suflet! Răutatea e o boală! E ca și cum ai lovi într-un om bolnav de cancer! Oamenii care știu cum sunt și cât valorează nu vor lovi în nimeni! Câinii latră, ursu trece”, a mai spus aceasta.

Carmen de la Sălciua, ironii crunte la adresa Biancăi Drăgușanu

Carmen de la Sălciua susține că atacurile din partea Biancăi Drăgușanu vin pe baza prietenei pe care blondina o are cu Răzvan Botezatu, cei doi fiind cei care au început un mic război cu artista de muzică de petrecere.

„De aseară (luni seara, n. red.) promesc o mulțime de mesaje în care mi se spune că Bianca Drăgușanu mă jignește. Am văzut și eu ce a spus și, sincer, nu o prea înțeleg, mai ales că nu ne cunoaștem personal. În plus, dacă tot ești o doamnă, nu folosești un asemenea limbaj, mai ales că te pretinzi a fi superioar”, a declarat artista în wxclusivitate pentru WOWbiz.ro.

E adevărat, sugerează frumoasa Carmen de la Sălciua, este posibil ca Bianca Drăgușanu să se simtă ușor nesigură pe sine, mai ales că cea mai sexy cântăreață de muzică de petrecere a colaborat, la un moment dat, cu partenerul de viață al fostei prezentatoare TV. „L-am cunoscut pe iubitul ei, am un respect deosebit pentru el. Nu știu ce să cred, sper că nu e geloasă, că eu cu el am vorbit doar ca prieteni, ca amici,. Pe rețelele de socializare în care el m-a felicitat pentru muzică și, la un moment dat, mi-a împrumutat și mașina pentru a filma un videoclip, am mai vorbit. Pe ea nu o cunosc, de aceea nu pot să vorbesc prea mult despre ea, știu doar că se consideră o doamnă, dar, din ce am observat a uitat că altul este limbajul pe care îl folosesc cei din mediul din care se pretinde”, adaugă solista.

Carmen de la Sălciua se confruntă cu acuzații dure de cinci zile, după ce a vizitat-o acasă pe Alexandra Bodi. Artista s-a fotografiat în casa sărăcăcioasă în care aceasta trăiește. Cele două poze publicate de solistă au fost însoțite și de un mesaj. „Bucătăria Jamilla nu e doar o bucătărie. Are o poveste și mă bucur că am avut ocazia să o ascult”, a scris Carmen în dreptul imaginilor.