Vezi ce mare vedetă se alătură juraţilor de la Românii au Talent!

Alexandra Dinu [Sursa foto: Facebook]

După ce Mihai Petre a anunţat că nu va mai face parte din juriul emisiunii “Românii au talent” sezonul 11, oficialii Pro TV au făcut public numele noului jurat: Alexandra Dinu se alătură echipei în sezonul 11.

In articol:

Mihai Petre a anunţat printr-o postare pe facebook că părăseşte emisiunea.

”Sezonul 11 Românii au talent nu mă va mai găsi la masa juriului. Experienţa Românii au Talent este fantastică; am fost martor şi am jurizat reprezentații de nivel mondial şi am avut ocazia să lucrez cu o echipă fantastică. Mulțumesc Smiley, Pavel Bartos, Andra Andi Moisescu, Florin Călinescu, mulţumesc întregii echipe PRO TV şi vouă, cei care aţi confirmat de fiecare dată ca Românii Au Talent este fără îndoială cel mai bun show-ul de entertainment din România. Mult succes în noul sezon şi în noua formula! Vă asigur că ne vom revedea curând”, a scris coregraful. (Vezi şi: Mihai Petre pleacă pentru a doua oară de la emisiunea Românii au talent! Vedeta a făcut marele anunț: „Nu mă veți găsi la masa juriului”)

Alexandra Dinu, noul jurat "Românii au talent"

În locul lui Mihai Petre, la masa juriului se alătură Alexandra Dinu, o actriță cu o experiență notabilă în arta spectacolului. Înaintea de a cunoaște ceilalți membrii ai juriului și de a începe filmările, Alexandra declară:

„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!”, se arată în comunicatul transmis de Pro TV.