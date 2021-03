Alexandra Dinu, luată la rost de ceilalţi juraţi de la Românii au Talent, sezonul 11. Florin Călinescu: "Ai grijă de tine, nu de mine!"

In articol:

Alexandra Dinu, luată la rost de ceilalţi juraţi de la Românii au Talent, sezonul 11.

Smiley şi Florin Călinescu au sărit cu gura pe colega lor din juriu.

În timpul filmărilor de la Românii au Talent, sezonul 11, Andi Moisescu s-a infectat cu noul coronavirus şi a intrat în izolare, iar Smiley i-a luat locul pe scaunul de jurat.

Juraţii emisiunii: Andra, Smiley, Florin Călinescu şi Alexandra Dinu, şi-au făcut griji pentru starea de sănătate a colegului lor, Andi Moisescu.

Andra: Cum se simte Andi, e ok?

Smiley: Bă, nu cred

Andra: Sau a mai apărut...

Smiley: Sincer să vă zic, eu nu cred că Andi se simte bine

Andra: Bastista, ştii ceva?

Alexandra Dinu: Au verificat ei, cred, nu?!

Smiley: Ieri era ok.

Aşa că de la o simplă întrebare a Andrei, despre "cum se simte Andi Mloisescu", între juraţi s-a declanşat o întreagă discuţie, din care Alexandra Dinu, a ieşit cam "ciufulită" de către colegi.

Florin Călinescu: Spune-i mă şi tu lu fii-tu, săptămâna asta să stea numai în casă, totuşi

Alexandra Dinu: Stă în casă, stă numai în casă

Florin Călinescu: Păi ai

zis că s-a dus cu băieţii pe la baschet, pe la alea

Alexandra Dinu: S-a întrerupt baschetul de când s-au închis... Nu s-a dus săptămâna asta deloc

Florin Călinescu: Păi, băi, Alexandra, poate stai şi tu departe

Alexandra Dinu: Păi stau, dar nu are COVID, Mario

Florin Călinescu: S-a testat?

Alexandra Dinu: Nu, mâine o să-l testez că astăzi era..

Florin Călinescu: Nu mă că nu are, nu vorbim de asta.

Smiley, dur cu Alexandra Dinu

Smiley a fost destul de dur cu colega sa din juriu şi a întrebat-o de unde ştie că fiul ei nu are COVID. Însă, Alexandra Dinu i-a răspuns lui Smiley că Mario, fiul ei, a stat cu tatăl lui, Adrian Mutu, iar acesta s-a testat, iar rezultatul a ieşit negativ.

Smiley: De unde ştii? Aşa a zis şi Andi...

Alexandra Dinu: Nu cred că are pentru că el a stat cu tatăl lui şi Adi s-a testat acum două zile ţi nu are

Florin Călinescu: Eu stau la Smiley. Vin la tine în seara asta?

Alexandra Dinu: Mario a stat numai în camera lui şi oricum mâine o sa-l testez...

Smiley: Am nişte whiskey

Florin Călinescu: Whiskey? Ceva dezgheţ, vă gătesc ceva repede

Alexandra Dinu, pusă la zid de către Smiley şi Florin Călinescu

Chiar dacă Smiley şi Florin Călinescu au schimbat oarecum subiectul, Alexandra Dinu a simţit nevoia să le explice colegilor săi din juriu că ea sau fiul ei, Mario, nu reprezintă vreun pericol. Jurata a mai spus că a fost foarte grijulie şi nu a ieşit din casă şi nici nu s-a întâlnit cu oamenii de când a venit din Italia, de acolo de unde locuieşte.

Alexandra Dinu: Nu are febră, nu are...staţi liniştiţi că am fost foarte atentă. Am venit din Italia, unde erau atâtea cazuri

Florin Călinescu: Dar nu stăm...eşti aşa...

Alexandra Dinu: Dar credeţi-mă, am fost foarte atentă, nu am ieşit, nu am văzut oameni

Florin Călinescu: Uite, aici, dacă apuc să cad să mor cu mâna pe tine, sunt cel mai fericit. Ai grijă de tine, nu de mine!

Alexandra Dinu: Păi am, dar am de mine şi de alţii că suntem responsabili pentru familie...părinţi

Discuţia dintre juraţi s-a încheiat în acest mod, fiindcă următorul concurent trebuia să îşi facă apariţia pe scenă.