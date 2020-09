Alexandra Dinu și Adrian Mutu au divorțat în urmă cu 17 ani

In articol:

În urmă cu 17 ani, Alexandra Dinu și Adrian Mutu au anunțat că divorțează, iar băiatul lor, Mario, a rămas în custodia mamei. De la divorț, cariera Alexandrei Dinu a continuat într-o direcție pozitivă. După 16 ani în care a locuit în Italia, frumoasa blondină a a decis să înceapă o viață nouă în America, unde s-a mutat în 2015 alături de fiul ei.

Acum, Alexandra Dinu are 39 de ani și arată precum o adolescentă. Fosta soție a lui Adrian Mutu a povestit pentru OK Magazine care este „secretul”. Ea susține că un echilibru este cel mai important atunci când vrem să trăim o viață sănătoasă.

„Am avut noroc să am un metabolism extraordinar. Întotdeauna am mâncat ca să trăiesc și nu am trăit ca să mănânc. Îmi place și să mănânc, nu spun nu. Am însă momente în care mi-e poftă de ciocolată, însă apoi urmează o perioadă în care nu mai mănânc nimic dulce.

Cred că echilibrul este lucrul cel mai important atunci când vorbim despre viață sănătoasă. La fiecare câteva luni fac însă și o perioadă de detox. Așa cum avem nevoie de odihnă și de relaxare și organismul trebuie curățat, infiderent cât de bine și de corect mâncăm”, a declarat Alexandra Dinu pentru sursa citată.

Alexandra Dinu s-a mutat în America, unde și-a urmat visul de a deveni actriță[Sursa foto: Instagram/ Alexologia]

Cu ce se ocupă acum Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu

Alexandra Dinu s-a mutat în anul 2014 în Los Angeles, pentru a-și urma cariera de a juca în filme de la Hollywood. Iubitul Alexandrei, Jeffrey Greenstein, este producător de filme și Alexandra a mărturisit că au o relaţie extrem de apropiată și solidă.

„Faptul că am un copil a fost ca un test pentru iubitul meu la începutul unei noi relaţii. Consider că un bărbat care te iubeşte cu adevărat nu are cum să nu-ţi iubească la fel de mult şi copilul. Nu aş fi putut să am o relaţie decât cu un bărbat care nu doar îmi acceptă copilul, dar îl iubeşte şi e fericit să îl aibă parte din viaţa lui. Ceea ce mi s-a părut important în astfel de situaţii este ca Mario să înţeleagă că partenerul meu de viaţă nu este noul lui tată", a declarat, la un moment dat, Alexandra Dinu.

