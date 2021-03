Andi Moisescu şi Florin Călinescu și-au aruncat contre la Românii au Talent, sezonul 11, după un număr de popping dance. Florin Călinescu: "Du-te acasă!"

In articol:

Andi Moisescu şi Florin Călinescu și-au aruncat contre la Românii au Talent, sezonul 11, după numărul de popping dance, prezentat de Andreea Budeanu.

Andi Moisescu a intrat în contre cu Florin Călinescu la Românii au Talent, sezonul 11, după un număr de popping dance, adică un dans derivat din robo style, executat de Andreea Budeanu, o concurentă foarte talentată.

Cu toţii au fost de acord că dansul fetei a fost foarte bun, mai puţin Florin Călinescu, care a fost de părere că oricine poate să imite mişcările unui robot sau ale unui manechin, cum a fost şi în cazul Andreei, care a executat mişcările păpuşii Barbie.

Andi Moisescu: Aur, eşti nebun, nu am mai văzut aşa ceva

Florin Călinescu: Ia uite-l mă şi pe ăsta mă frate

Andi Moisescu: Aur, bă gagica

Andra: Şi de ce nu i-ai dat aur

Andi Moisescu: Să

ştii că puteam să îi dau, nu m-am gânditBă las-o d****, plecam din emisiuneDar îmi era frică să nu plece dom' Florică din emisiune că îl ştiu în stare, de aia zicCe mare c****t, vrei să îţi fac aşa

Smiley: Foarte bună e gagica asta

Florin Călinescu: Terminaţi cu prostiile, băi, du-te acasă, ai copil de crescut!

Smiley: E foarte bună

Florin Călinescu: Vezi de treabă, mâine vă dansez o oră la

pauză

Florin Călinescu s-a apucat să imite mişcările unui robot şi să se strâmbe, spre amzamentul juraţilor, dar şi al celor doi prezentatori, Smiley şi Pavel Bartoş.

Adriana Popescu, număr inedit la Românii au Talent, sezonul 11. Juraţilor nu le-a venit să creadă ce au văzut în faţa ochilor

Andreea Budeanu, popping dance la Românii au Talent, sezonul 11

Andreea Budeanu a venit la Românii au Talent, sezonul 11, cu un număr de dans special, care nu a mai fost făcut până acum în emisiune de vreo fată. Concurenta a primit laude din partea juraţilor, mai puţin din partea lui Florin Călinescu, care nu a înţeles complexitatea stilului de dans.

"Mă numesc Andreea, am 17 ani şi sunt din Cobia, judeţul Dâmboviţa. În viitor nu mă gândesc neapărat să locuiesc într-un oraş mai mare, ci mă gândesc să cunosc cât mai mulţi oameni care au aceeaşi pasiune. Cel mai mult îmi place să dansez. Fac asta de aproape doi ani, mi-a plăcut dintotdeauna. Când eram mai mică mă uitam la video-uri pe internet şi simţeam că îmi place asta, doar că nu m-am apucat. pentru că nu credeam că sunt capabilă, mi se păreau imposibile mişcările acelea. Am descoperit că dansul mă ajută să am mai multă încredere în mine. Dansez peste tot, acasă când fac curat, în duş, în parc, peste tot. Părinţii nu m-au susţinut la început, credeau că am două picioare stângi, adică nu vedeau asta ca pe un talent. Părinţii mei vor fi mândri că mă vor vedea la Românii au Talent, dar nu mă aştept să înţeleagă stilul meu de dans", a spus Andreea în prezentarea sa.

Andreea Budeanu, trei de "DA" la Românii au Talent, sezonul 11

Andreea a primit "DA" din partea lui Andi Moisescu, a Andrei şi a Alexandrei Dinu. Florin Călinescu i-a oferit un "NU", fiindcă a considerat că dansul fetei nu este o mare filisofie.

"Andreea, eşti excepţională, ai făcut alegerea perfectă pentru că faţa de ajută să mă duc cu gândul la Barbie girl. Mi se pare că eşti de senzaţie, nu ştiu cum de nu te-ai gândit până acum un an jumate să dansezi. Vai de capul meu, senzaţional", a spus Andi Moisescu.

"După calculele mele, în 11 sezoane, nu am avut niciodată o fată care să facă locking electric boogie cum face ea. E prima fată care dansează aşa", a adăugat Smiley.

"Era un loc gol, special păstrat pentru tine, gata l-ai ocupat, la revedere, s-a ocupat poziţia. Ai trecut în etapa următoare cu trei de "DA", BRAVO!", a mai spus Andi Moisescu

"Eşti senzaţională, serios, eu am rămas şocat, chiar n-am văzut nici o fată dansând aşa ca tine. Succes, eşti foarte bună", i-a spus Smiley, concurentei.