Alexandra, prima reacție după declarațiile făcute de Sebastian Chitoșcă! Ce mesaj a transmis?: „Toate provocările prin care treci...”

Anul care a trecut a fost unul semnificativ de greu pentru Sebastian Chitoșcă, dar și pentru Alexandra, cea alături de care a împărțit bune și rele timp de șapte ani. Problemele din căsnicia lor erau destul de vechi, însă fostul fotbalist de la FCSB a fost mai determinat ca niciodată să le rezolve, doar că se pare că a fost

mult prea târziu, căci soția lui avea deja în cap să se despartă de el. Modul prin care aceasta a decis să pună capăt relației a fost unul care l-a luat prin surprindere pe Sebastian Chitoșcă. Tânăra a cerut, în Germania, ordin de protecție pe numele acestuia, care timp de șase luni nu a mai avut voie să se apropie de ea sau să o contacteze, altfel risca o amendă usturătoare, în valoare de 250 de mii de euro, sau chiar pușcărie.

Ei bine, în urmă cu câteva zile, fostul sportiv a făcut anunțul cel mare, acela că el și Alexandra s-au împăcat, însă nu din punct de vedere romantic. Cei doi au devenit prieteni, iar ocazional mai vorbesc. Fosta lui soție nu a reacționat până acum după împăcare. Iată, însă, ce a postat în urmă cu puțin timp pe rețelele de socializare.

Alexandra, un nou mesaj pe rețelele de socializare

Se pare că nu a fost o perioadă ușoară pentru tânără, iar asta putem deduce din ultimul mesaj pe rețelele de socializare. Se pare că a fost un an plin de obstacole pentru ea, care nu au fost deloc ușoare și care i-au dat multe bătăi de cap. Totuși, ea și Sebastian Chitoșcă, în ciuda despărțirii controversate, au reușit să ajungă la senimente mai bune.

„ -Toate provocările prin care treci contribuie la dezvoltarea....

-Migrenelor?”, este mesajul postat de Alexandra pe contul personal de Instagram.

Sebastian Chitoșcă, primele declarații după despărțirea de Alexandra

Se pare că problemele din căsnicie și-au spus ultimul cuvânt atunci când acesta s-a întors din Republica Dominicană. Fostul sportiv a povestit cu lux de amănunte toată perioada grea prin care a trecut mariajul său cu Alexandra.

„O respect și o iubesc foarte mult și acum, încă aștept un semn de la ea, pentru că nu-l am de o săptămână. Când am visat acel lucru, am mers la producție și le-am zis că vreau să merg acasă. Am început să plâng. Apoi am ajuns acasă și am observat răceala dintre noi.

Era o răceală inconștientă din partea mea, îmi spunea că o neglijez. Și-a dat seama, probabil, că eu poate nu sunt ceea ce-și dorește în tot restul vieții, chiar dacă am încercat să mă schimb, nu mai petrec la fel de mult timp la calculator. Era too late (prea târziu, n.r.). Dacă ea nu-și mai dorește, eu nu am ce face”, declara sportivul imediat după despărțire.