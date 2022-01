Sebastian Chitoșcă, declarație de dragoste pentru Alexandra! Fostul fotbalist nu o poate uita, chiar și după atâtea luni de la despărțire: „Te iubesc si te voi iubi toata viata”

In articol:

Sebastian Chitoșcă și Alexandra au format un cuplu mai bine de 7 ani de zile și aveau planuri mari de viitor împreună. După întoarcerea fostului fotbalist din Republica Dominicană, fanii nu au bănuit ceea ce urmează să se întâmple în relația ei. După mai multe neînțelegeri, Alexandra a decis să pună capăt căsniciei cu Sebastian Chitoșcă și a cerut un ordin de restricție pe numele soțului ei.

În prezent, cei doi locuiesc în țări diferite și încearcă să lase în urmă povestea lor de dragoste. Alexandra a rămas în Germania, alături de familia ei, iar Sebastian Chitoșcă s-a mutat înapoi în București, unde a început să practice frizeria. Pe plan personal, fostul fotbalist nu s-a afișat cu nicio altă femeie în viața lui. Fanii consideră că Sebi este în continuare îndrăgostit de soția lui. În urmă cu puțin timp, el a postat un mesaj pe pagina lui de Instagram, care le confirmă suspiciunile. Sebastian Chitoșcă a postat o fotografie cu el pe rețeaua de socializare, alături de o declarație de dragoste pentru cineva special din viața lui.

„Te iubesc si te voi iubi toata viata, iar daca si dupa moarte oamenii iubesc, aunci te voi iubi pentru totdeauna”, este mesajul scris de fostul fotbalist pe rețeaua de socializare.

Fanii au reacționat imediat în secțiunea de comentarii.

Mulți dintre ei au fost emoționați, iar alți amdiratori vor să știe mai multe detalii despre persoana căreia îi dedică mesajul.sunt câteva dintre reacțiile internauților.

Sebastian Chitoșcă și Alexandra [Sursa foto: Instagram]

Ce amendă riscă Sebastian Chitoșcă dacă se aproprie de Alexandra?

Alexandra a cerut un ordin de protecție pe numele soțului ei, iar Sebastian Chitoșcă nu are voie să o contacteze sau să se apropie de ea.

În cazul în care va încălca acest ordin, el riscă să ajungă după gratii sau să primească o amendă de 250 de mii de euro.

„Ea a continuat demersurile pentru a se asigura ca nu o sa mai dea ochii cu mine niciodata. Ii este si rusine sa mai vorbeasca cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influente. Ea nici nu stie limba, a fost dusa acolo de oameni care stiu ce-au de facut. Am primit o foaie ieri, ca am fost inlaturat de la apartament si 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri sa fiu langa aceasta femeie, daca o sa ma apropii de ea am de facut inchisoare 6 luni sau amenda 250 de mii de euro.

Nu i-am facut absolut nimic. Am vazut ca scrie in declaratie, sunt si cateva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatalui ei care a fost martor si a spus cand a venit politia ca sunt agresiv verbal”, a declarat Sebastian Chitoșcă la Teo Show.

