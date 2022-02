Sebastian Chitoșcă și Alexandra s-au împăcat! Ultima fotografie cu cei doi spune tot: „Mulțumesc”

In articol:

Sebastian Chitoșcă și soția lui, Alexandra, s-au despărțit cu scandal în urmă cu câteva luni, iar ruptura lor i-a șocat pe toți. Cei doi păreau extrem de fericiți împreună sau cel puțin asta lăsau să se înțeleagă de la televizor, acolo unde au apărut de mai multe ori împreună după participarea fotbalistului într-o emisiune sportivă.

La scurt timp după revenirea lui în România, lucrurile au început să se răcească între ei, deși nimeni nu a observat acest lucru în mediul online sau în public. Ruptura a fost bruscă, iar ea a plecat din casa în care locuiau împreună, urmând ca mai apoi el să confirme despărțirea. Timp de câteva luni, cei doi nu se mai urmăreau nici măcar în mediul online, gest care întărea situația delicată dintre ei.

„O respect și o iubesc foarte mult și acum, încă aștept un semn de la ea, pentru că nu-l am de o săptămână. Când am visat acel lucru, am mers la producție și le-am zis că vreau să merg acasă. Am început să plâng. Apoi am ajuns acasă și am observat răceala dintre noi.

Citeste si: Se întâmplă la câteva luni de la despărțirea de Alexandra! Sebastian Chitoșcă, ipostază neașteptată, în văzul tuturor: ”Doar amici de-o noapte”

Citeste si: Ce s-a ales de fiul regretatului Cristian Țopescu. Viața lui s-a schimbat radical...- bzi.ro

Era o răceală inconștientă din partea mea, îmi spunea că o neglijez. Și-a dat seama, probabil, că eu poate nu sunt ceea ce-și dorește în tot restul vieții, chiar dacă am încercat să mă schimb, nu mai petrec la fel de mult timp la calculator. Era too late (prea târziu, n.r.). Dacă ea nu-și mai dorește, eu nu am ce face”, declara sportivul imediat după despărțire.

Sebastian Chitoșcă și Alexandra, gestul care i-a dus pe toți cu gândul la împăcare

Acum, însă, lucrurile par să fi luat o întorsătură total neașteptată și poate fi vorba chiar despre o împăcare între Sebastian și Alexandra. De ce spunem asta? Ei bine, cei doi s-au cam dat de gol pe rețelele de socializare, acolo unde s-au deblocat, ba chiar au postat o fotografie împreună.

Și chiar dacă imaginea nu e recentă, gestul spune multe.

Mai exact, Sebastian i-a transmis La mulți ani fostei soții, iar aceasta a reacționat imediat: „Mulțumesc”, a scris aceasta. Cu toate că nu se știe încă dacă și-au reluat relația de cuplu, lucrurile par să se așeze între ei și, cine știe, poate în viitor vor fi din nou soț și soție.

Citeste si: Sebastian Chitoșcă, declarație de dragoste pentru Alexandra! Fostul fotbalist nu o poate uita, chiar și după atâtea luni de la despărțire: „Te iubesc si te voi iubi toata viata”

Distribuie pe: