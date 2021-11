Alexandra Stan a dezvăluit adevăratul motiv pentru care s-a căsătorit cu Emanuel Necatu: ”Acum nu vreau să îl jignesc”

In articol:

Alexandra Stan a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când s-a aflat că s-a căsătorit cu un bărbat cu care era împreună de puțin timp. Celebra cântăreață i-au șocat pe toți, la scurt timp după vestea căsătoriei, cu anunțul divorțului! Când toți fanii artistei se așteaptau ca aceasta să-și întemeieze o familie alături de Emanuel, iată că lucrurile nu au stat chiar atât de bine.

După vestea căsătoriei a urmat vestea divorțului.

Cei doi au divorțat la scurt timp după ce s-a aflat că și-au unit destinele. S-au căsătorit în secret, au divorțat la fel. Ei bine, pentru prima dată după separarea definitivă de Emanuel, Alexandra Stan a decis să spună lucrurilor pe nume, dar și adevăratul motiv pentru care a ales să se mărite cu el, deși îl cunoștea de puțin timp.

” Acum nu vreau să îl jignesc pe Emanuel. E un om super ok și are foarte multe calități, de asta m-am și îndrăgostit inițial de el. Nu eram prea pretențioasă, m-aș fi căsătorit cu oricine îmi ieșea în cale. Am încercat să facem copii, am mers la doctor, am făcut investigații”, a spus artista.

De ce a divorțat Alexandra Stan după numai 5 luni

Alexandra Stan a povestit în premieră despre cel care i-a fost soț doar cinci luni și de ce nu a funcționat căsnicia.

a povestit Alexandra Stan la "Teo Show".

Alexandra Stan [Sursa foto: Instagram]