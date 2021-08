Alexandra Stan a izbucnit în plâns! Vedeta nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „L-am vrut mult de tot în viața mea”

In articol:

Alexandra Stan este una dintre cele mai cunoscute, apreciate și îndrăgite artiste din România. Muzica ei este apreciată și peste hotare și se clasează printre cele mai de succes cântărețe din industria muzicală autohtonă. Totuși are în spate mai multe incidente care au marcat-o, printre care unul care îl are în prin-plan pe tatăl său! Se pare că atunci când era mică, artista îi ducea lipsa părintelui ei, care mai tot

timpul era plecat pe mare din cauza locului de muncă. Recent, aceasta a retrăit acele momente.

Alexandra Stan [Sursa foto: Captură video ]

Alexandra Stan, momente de maximă tristețe în vacanță

Recent, artista a plecat pentru câteva zile de relaxare, în Italia, unde a închiriat un vapor și a plecat pentru câteva ore în larg. Credea că va fi o experiență frumoasă, însă acest lucru nu a făcut decât să-i redeschidă răni din trecut. Artista și-a adus aminte de copilărie, de momentele în care tatăl ei pleca cu lunile de acasă, el fiind navigator. Ea stătea adesea și plângea în așteparea părintelui ei. Și acum, când povestea acest episod din copilăria ei, Alexandra Stan s-a emoționat teribil și a izbucnit în plâns.

„Acum câteva săptămâni am fost în Italia, în Portofino, și am închiriat un vapor mic și mă gândeam așa, aveam în cap piesa Sailing de la Rod Stewart. Când eram mică ascultam mult piesa asta și țin minte că plângeam în hohote și îmi era dor de tata, și acum îmi vine să plâng. Și am simțit în Portofino un super mare gol, mi-am dat seama cât de mult mi-a lipsit taică-miu. Când mă uitam la toate vapoarele alea, mi-am dat seama cât de mult mi-a lipsit, eu l-am vrut mult de tot în viața mea, mult. Oricum, el știe că îl iubesc foarte mult”, a spus Alexandra Stan, vizibil emoționată.

Cum se înțelege artista cu tatăl ei

Alexandra Stan are o conexiune specială cu tatăl ei. Vedeta spune că pentru ea bărbatul care i-a dat viață și a crescut-o este un adevărat erou și nimic pe lumea aceasta nu va schimba acest lucru.

„Relația între tatăl meu și mine este una super bună, îl iubesc foarte mult. Adică enorm, țin foarte mult la tata; întotdeauna o să rămână Tata. El e eroul meu, am și zis, întotdeauna o să fie.", a declarat Alexandra Stan pentru Viva.ro .