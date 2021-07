Cum a făcut-o soțul Alexandrei Stan pe vedetă să se îndrăgostească de el? "Se vedea că se poartă frumos cu femeile, în general"

Alexandra Stan și Emanuel, soțul ei [Sursa foto: Captură Instagram] 16:46, iul 26, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Alexandra Stan s-a căsătorit în urmă cu scurt timp, în mare secret, însă puțină lume știe faptul că partenerul actual i-a fost consilier, înainte de a-i fi iubit. Artista a vorbit despre parcursul relației cu Emanuel și cum au ajuns, din simple cunoștințe, să fie suflete pereche.

Citeste si: Alexandra Stan a dat primele detalii despre nuntă. Pe cine a ales artistă să-i fie naș de cununie

Cum a cucerit-o Emanuel pe Alexandra Stan?

Într-un interviu acordat pentru Viva.ro, celebra solistă a mărturisit că a fost atrasă de mai multe calități ale soțului ei, dar primordială a fost sinceritatea de care a dat dovadă și pe care cântăreața a apreciat-o cel mai mult.

De asemenea, Alexandra a observat și faptul că Emanuel este un bărbat galant, care respectă femeile și care are aceleași principii de viață ca și ea: "I-am simțit bunătatea chiar și atunci când era consilierul meu și mă ajuta să iau anumite decizii. Mai mult, după ce am terminat perioada aceasta de consiliere și am început să vorbim noi, ca doi pretendenți, am descoperit un tip foarte elegant, respectuos, galant. Chiar se vedea că se poartă frumos cu femeile în general și are genul acesta de respect față de femei, nu e deloc bădăran, ba din contră, mi s-a părut că e foarte credincios, și pentru mine aspectul acesta a contat întotdeauna mult, în toate relațiile mele.", a declarat cântăreața pentru Viva.ro.

Citeste si: Lidia Bejenaru, soția maestrului Nicolae Botgros, a murit- bzi.ro

Totodată, se pare că soțul artistei a fost un adevărat sprijin pentru aceasta, căci a ajutat-o să se dezvolte pe toate planurile și a văzut în ea mult potențial, chiar și în cele mai dificile momente prin care a trecut: "A văzut în mine lucruri pe care poate nici eu nu le văd uneori și cred că cel mai important este ca persoana de lângă tine să-ți vădă potențialul, nu numai defectele." , a mai adăugat vedeta.

Alexandra Stan, alături de soțul ei[Sursa foto: Captură Instagram]

Alexandra Stan și-a deschis sufletul în fața lui Emanuel

Alexandra Stan a trecut prin momente grele de-a lungul vieții, însă toate acestea i-au dat putere pentru a ajunge unde este în prezent.

Citeste si: Alexandra Stan și soțul ei, înțelegere neașteptată după nuntă! Ce au stabilit cei doi încă de la început „Avem niște reguli...”

Frumoasa blondină a mărturisit că, în momentul în care a început să se apropie de actualul ei soț, a simțit nevoia să își deschidă sufletul în fața bărbatului și să îi povestească totul despre ea, chiar dacă multe lucruri puteau fi aflate și din presă: "Oricum, nu cred că sunt foarte multe lucruri pe care eu le pot povesti și oamenii să nu le știe deja, pentru că sunt o persoană destul de sinceră, directă, deschisă. Oamenii știu cam tot ceea ce este de știut despre mine, dar, bineînțeles, am ieșit și noi, am stat ore întregi de vorbă, ca să ne cunoaștem, la fel cum fac toți îndrăgostiții la început de drum.", a încheiat Alexandra Stan, pentru sursa citată.