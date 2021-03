Alexandra Stan a răspuns la cea mai fierbinte întrebare pusă de Denise Rifai! A dezvăluit de când nu a mai făcut amor, dar a dat și alte amănunte incendiare VIDEO

In articol:

Alexandra Stan a uimit multă lume în urmă cu ceva timp când în mediul online a apărut un filmuleț cu ea goală pușcă. Imaginile fuseseră postate pe pagina de socializare chiar de artistă, care a motivat apoi că îi erau destinate iubitului ei și că au fost publicate din greșeală.

Însă, artista nu a fost deloc rușinată de respectivele imagini. De altfel, Alexandra Stan este una dintre cele mai non-conformiste vedete de la noi. Artista a recunoscut public chiar și faptul că a experimentat relații sexuale în grup și că a întreținut relații intime cu alte femei.

Alexandra Stan a vorbit despre experientele sale amoroase[Sursa foto: Kanal D]

Invitată acum la Denise Rifai, în emisiunea acesteia de la Kanal D, Alexandra Stan a avut parte de o întrebare fierbinte: ” Ești bisexuală?”

Răspunsul Alexandrei Stan a venit ferm și a fost dat cu zâmbetul pe buze: ”Da, uneori! Nu sunt tot timpul! Nu aș putea să spun că în momentul de față sunt. Asta la mine vine tot din capacitatea asta mare a mea de a iubi, eu iubesc și bărbații și femeile. Am avut într-adevăr experiențe: eu, cu un bărbat și încă o femeie. Dar, în momentul de față, dacă mă întrebi, nu aș simți să fac chestia asta. Pentru că acum sunt așa pe un drum al meu, spiritual și profesional. Și simt că energia asta sexuală dacă mi-o pierd, nu se mai manifestă niște lucruri, simt că este prețioasă, simt să o țin pentru mine, nu țin să fac asta cu nimeni. Adică nu țin să fac sex deloc. Și nu am făcut dinainte să plec la Survivor, adică acum multe luni. Știu că e o declarație în premieră, dar simt că așa e bine în momentul de față, simt că trebuie să mă focusez pe alte lucruri, pe ceea ce am eu de făcut. Am în cap niște planuri atât profesional cât și spiritual și nu vreau să-mi fur căciula singură. Dar au fost momente în viața mea când mi-a plăcut să experimentez. Atâta timp cât nu am făcut rău la nimeni și toată lumea a fost de acord cu asta...”, a spus Alexandra Stan la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Alexandra Stan s-a despărțit de iubit ”Sunt singură”

De altfel, Alexandra Stan a mărturisit și că acum este singură, nu are iubit.

”Sunt singură! Nu mai sunt cu Bogdan Drăghici, suntem doar prieteni. Ne înțelegem bine, nu ne-am certat”, a dezvăluit Alexandra Stan, în premieră în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”. Asta deși în perioada în care Alexandra era la Survivor România, în echipa Faimoșilor, sora acesteia vorbea despre iubitul artistei. ”A avut încredere în ea (n.red. iubitul Alexandrei Stan) și a susținut-o. Chiar am discutat cu el, de altfel discutăm și comentăm la fiecare ediție a show-ului.

Suntem un soi de comentatori. El îmi spune că își dorește ca Alexandra să stea cât mai mult. Nici o clipă nu ar chema-o acasă. Nu cred că se cunosc de foarte mult timp, cred că de un an", a declarat sora Alexandrei Stan despre iubitul Faimoasei de la Survivor.