Alexandra Stan este pregătită să devină mămică. Proaspăta mireasa își dorește un copil: „Amândoi ne doream să întemeiem o familie”

Alexandra Stan s-a căsătorit în mare secret cu Emanuel. Cei doi au făcut nunta după numai câteva luni de relație iar cererea în căsătorie a fost fix ca în basme.

Alexandra Stan își dorește un copil: „Dorim să întemeiem o familie”

Alexandra Stan a trecut prin mai multe relații pline de iubire dar și de momente dureroase sau violente. În urmă cu câteva luni l-a cunoscut pe actualul ei soț, care s-a dovedit a fi bărbatul lângă care își dorește să intemeieze o familie. În cadrul unui interviu, artista a declarat că este pregătită să devină mâmică atât ea, cât și soțul ei, și totodată a dezvăluit și cum a fost cererea în căsătorie.

„ Am inițiat amândoi subiectul căsătoriei, iar cererea în căsătorie a fost fix ca în basme – s-a așezat în genunchi și m-a cerut. Amândoi ne doream să întemeiem o familie și am verbalizat acest lucru. Mai ales că ne-am gândit că, dacă ar fi să aducem un copil pe lume, să fim căsătoriți și copilul să fie botezat. Credem cu foarte multă tărie în asta și de aceea, cumva, am cochetat cu ideea și am zis: „OK, hai să ne gândim serios la asta!, a povestit Alexandra Stan.

Cererea în căsătorie a fost un moment magic, iar locul unde s-a întâmplat a fost pe o plajă din Constanța, orașul natal al cântăreței. Totul a început cu o poveste frumoasă, iar la final Emanuel s-a așezat în genunchi și i-a oferit inelul, pe care Alexandra l-a acceptat pe loc.

„ Apoi, când am fost în Constanța, mi-a cerut să-i arăt plaja unde copilărisem eu, în cartierul meu. Am fost pe plajă și, când am ajuns acolo, a îngenuncheat și m-a întrebat. A formulat foarte frumos, a fost ceva deosebit, magic. Mi-a spus că, atunci când era mic, bunica lui îi povestea despre zâne, cred că se referea la licurici, la cei care sclipesc, și îi spunea că sunt zâne, de fapt.

El toată copilăria lui a trăit cu gândul la zânele acestea și își dorea foarte mult să întâlnească o zână în realitate, adică să vadă cum arată ea. Și, când eram pe plajă, mi-a povestit lucrul acesta și m-a întrebat: „Vrei să fii zâna mea? și a fost foarte drăguț. Am spus „Da imediat', a mai spus cântăreața.

Cum și-a cunoscut Alexandra Stan, actualul soț: „ Mă cunoștea, mă știa din presă”

Alexandra Stan și soțul ei s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni, deși Emanuel știa de artistă din presă. Conexiunea puternică dintre cei doi a fost vizibilă din prima secundă, iar pe parcursul relației acesta a demonstrat că este bărbatul ideal pentru aceasta.

„Normal că știa lucruri despre mine. Mă cunoștea, mă știa puțin și din presă, ca să zic așa. Dar știa lucrurile prin prisma altora, nu le știa direct de la mine, nu-mi auzise povestea din gura mea', a declarat Alexandra Stan.

