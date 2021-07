Ce bărbații celebri au râvnit la inima Alexandrei Stan, cea mai nouă mireasă din showbiz-ul românesc

Alexandra Stan [Sursa foto: Instagram] 16:13, iul 8, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Alexandra Stan este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Aceasta a trecut prin multe relații dureroase pănă să-și cunoscă sufletul pereche, iar în urmă cu câteva luni a mărturisit că îi plac bărbații dar și femeile.

Ce bărbații celebri au râvnit la inima Alexandrei Stan

Alexandra Stan a fost dintotdeauna o persoană discretă și rezervată cu privire la viața sa amoroasă și de foarte puține ori a declarat despre viața ei privată. În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai’’ a povestit despre relația dintre ea și un alt artist, mai exact Dorian Popa.

Dorian a fost primul iubit al Alexandrei Stan, iar relația dintre cei doi a fost în timpul liceului. La momentul acela Alexandra avea 16 ani, iar Dorian Popa era cu un an mai mare decât ea, se plimbau de mână și tot atunci artista a avut primul sărut.

Relația dintre cei doi nu a durat mult și artistul a înșelat-o cu o constănțeancă, Corina.

,,Eu îl apreciez și îl admir foarte mult pe Dorian, mai ales că este un om foarte asumat, și foarte inteligent, și știu cât și-a dorit el să fie un om de succes. Dorian era talentat de mic, era cel mai frumos din gașca lui, cel mai bun dansator, stătea cel mai mult în oglindă, stătea mai mult ca mine. Se vede și acum că-i pasă foarte mult de imaginea lui și că e foarte îngrijit. ’’, a declarat cântăreața în cadrul emisiunii „ 40 de întrebări cu Denise Rifai ”

La începutu carierei, Alexandra Stan a format un cuplu cu impresarul ei, Marcel Prodan, alături de care a trăit momente violente. Aceasta a fost în atenția presei pentru mult timp, după ce iubitul ei a băut-o.

Într-un interviu, cântăreața a povestit cum s-a petrecut cel mai urât episod din viața ei.

„A început să mă înjure şi să dea în mine, să se ducă spre Valu spre părinţii mei şi să mă lase în câmp acolo, ştiţi s-a rupt filmul. Țin minte doar că eram ca un câine din ăla bătut şi am încercat să fug, cred că avea 80 la oră şi am tras de volan şi am încercat să trag frâna de mână că am vrut să cobor din maşină pentru că eram deja plină de sânge.

Eram în dreapta şi tot îmi dădea cu pumnul. A oprit el maşina, am coborât şi am alergat pe mijlocul străzii. Norocul meu cel mai mare a fost că a trecut o maşină de poliţie şi m-a văzut că eram disperată şi Marcel a întors pe linia continuă, a venit şi el în spatele poliţiei şi atunci şi-a dat seama ce a făcut şi a încercat să mă împace, «hai gata calmează-te», nu aveam cum să mă calmez şi îmi era frică să mă urc cu el în maşină şi zicea «că e ok, ne descurcăm».

Și poliţistul i-a zis «cum adică e ok, fata asta e plină de sânge, cum e ok?» Şi m-am dus cu poliţia, m-au dus la spital la urgenţă. Au încercat să mă convingă să nu fac nimic public” , a povestit Alexandra Stan.

Alexandra Stan a format o relația de patru ani cu Bogdan Stăruială, cu care a rămas în relații bune. Cei doi se cunoasteau de câțiva ani atunci când s-au decis să formeze o relație, iar motivul despărțirii a fost faptul că au intrat într-o rutină continua.

“Am plecat cu Bogdan atunci, dar noi între timp ne-am despărţit şi nu mai avea sens să stăm acolo despărţiţi. A venit şi el cu mine în ţară, dar acum s-a mutat în Portugalia, dar cred că o să se mute în LA., suntem foarte buni prieteni. Ne ştim de 16-17 ani, nu ai cum să nu menţii prietenia. E ca şi cum e familia mea, adică cineva cu care te ştii de atâta timp, chiar dacă am încercat o relaţie şi timp de patru ani a fost totul ok. Relaţia ajunsese într-un punct în care stăteam, lucram tot timpul împreună. Petreceam tot timpul împreună. Dădeam mail-uril împreună. Când faci toate chestiile cu un om, intervine rutina, iar după aia simţi nevoia să faci şi altceva”, a declarat Alexandra Stan.

După despărțirea de Bogdan Stăruială, artista a dat o nouă șansă iubirii și a format o relație cu Bogdan Drăghici mai bine de un an. Acesta a susținut-o și chiar s-a dus după ea în Republica Dominicană pentru a fi alături de ea în competiția Survivor.

Nu a trecut mult timp după separarea celor doi și artista și-a găsit sufletul pereche, noul ei soț, Emanuel. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul prietenilor și au avut o conexiune puternică încă de la început. Acesta a cerut-o de soție pe plajă, iar nunta au făcut-o în secret.

„Soțul meu este cel mai minunat om pe care l-am cunoscut. Este un om muncitor, credincios, serios și… foarte, foarte sexy. Ne-am cunoscut prin intermediul unor prieteni, în urmă cu câteva luni, într-un context social”, a declarat Alexandra Stan.

Alexandra Stan este bisexuală: „Iubesc și bărbații și femeile”

Alexandra Stan este una dintre cele mai non-conformiste vedete de la noi, iar în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” aceasta a recunoscut că este bisexuală. Artista a fost foarte deschisă și a dat detalii picante despre viata ei sexuală.

„ Da, uneori! Nu sunt tot timpul! Nu aș putea să spun că în momentul de față sunt. Asta la mine vine tot din capacitatea asta mare a mea de a iubi, eu iubesc și bărbații și femeile”, a mărturisit Alexandra Stan.

