Alexandra Stan s-a căsătorit în secret. Primele imagini cu artista în rochie de mireasă: "Atunci când există iubire..."

Alexandra Stan s-a căsătorit în secret! Cântăreața a făcut primele dezvăluiri despre evenimentul important, dar ne-a arătat și cât de frumoasă a fost în rochie de mireasă!

Alexandra Stan s-a căsătorit

Nimeni nu se aștepta la asta, ținând cont de faptul că nu se cunoaștea faptul că artista ar fi într-o relație.

Ei bine, se pare că dragoste învinge întotdeauna, iar Alexandra Stan ne-a surprins extrem de plăcut cu ultima veste. S-a căsătorit și a reușit să organizeze nunta departe de ochii curioșilor.

Ceremonia religioasă a avut loc la Constanța, la Biserica Sf. Nicolae. A ținut să fie cununată de preotul care a ținut slujba și la nunta surorii sale. Totul a fost restrâns, doar câteva persoane, într-un cadru intim, pe plajă.

"Păi, cu mare grijă. Cel mai mare minus este că n-am avut prietenii aproape, dar a fost o ceremonie frumoasă. Ceremonia religioasă am avut-o la Constanța, la Biserica Sf. Nicolae. Am fost cununați chiar de preotul care a cununat-o și pe sora mea, care mi-a botezat nepoții. E părintele meu duhovnic. A venit la Constanța și părintele lui duhovnic, care este călugăr și care slujește la Mănăstirea Sitaru, de aici de lângă București, și a fost o ceremonie foarte frumoasă. Am avut și cor, a fost totul ceva de vis, intim.

Ne-am dorit tare mult un eveniment intim, o petrecere în familie, pe malul mării, ceva inedit. Am avut parte de confidențialitate, care a fost un „must pentru noi, de entuziasm, de profesionalism. Pe scurt, am fost pe aceeași lungime de undă și a ieșit minunat!", potrivit VIVA .

Vedeta trăiește o perioadă extrem de frumoasă și a fost hotărâtă în momentul în care a decis să spună "DA" în fața tuturor.

"Atunci când există iubire, respect, înțelegere, nu cred că ai de ce să aștepți. Unii oameni iau deciziile acestea mai greu, alții mai repede. Nu consider că trebuie să existe un pattern. Hotărâtă și fericită", a mai adăugat artista.