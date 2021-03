Alexandra Stan, noi dezvăluiri despre competiția fenomen Survivor România 2021: ”Nu m-aș mai întoarce”

In articol:

Alexandra Stan, faimoasa de la Survivor România 2021, a fost una dintre cele mai controversate concurente. Deși s-a întrecut pe sine, și-a învins mai multe frici, artista a părăsit concursul fenomen de la Kanal D din motive medicale. Cântăreața de talie internațională s-a întors acasă, în România, de unde-i susține pe colegii ei din competiție.

Alexandra a făcut noi dezvăluiri în cadrul emisiunii Teo Show. Deși n-a putut să fie prezentă fizic, fosta faimoasă de la Survivor a vorbit despre competiția, care i-a schimbat viața într-un fel anume. Foarte sinceră, artista a mărturisit că în acest moment nu s-ar mai întoarce la Survivor.

” Am întârziat pentru că mi-am făcut radiografie. Mi-am luxat glezna în fața scării, după ce am ajuns acasă. E culmea ironiei. (…) O să fiu cât de directă se poate. Sun foarte deschisă, am fost tot timpul transparentă și chiar nu am nimic de ascuns. (…) M-am dus la Survivor pentru că voiam să ies din zona mea de confort și să fiu expusă așa cum sunt eu, voiam ca oamenii să mă cunoască așa cum sunt, fără să mă gândesc că mă filmează dintr-o parte, să îmi sug burta,să fiu machiată, voiam să mă expun cu totul. Ajungi într-un punct în viață în care spui „asta sunt”.

Chiar acum în momentul ăsta nu m-as mai întoarce la Survivor, dar dacă ar trece o perioadă cu siguranță aș vrea. E o experiență pe care o recomand tuturor, e sănătoasă pentru minte, pentru suflet. Dacă m-as duce din nou m-as antrena mai mult pe partea sportivă și nu aș mai mânca două săptămâni înainte, ca să nu fie șocul așa mare. Noi am plecat și imediat după Sărbători și am mâncat și foarte mult de Crăciun. Aș încerca și să fiu mult mai calmă, să nu mă panichez, să nu mai iau lucrurile din mijlocul problemei, așa cum le văd telespectatorii, să fiu mai obiectivă”, a declarat Alexandra Stan, în cadrul emisiunii Teo Show.

Alexandra Stan[Sursa foto: Instagram]

Alexandra Stan, despre momentele grele de la Survivor România 2021

Alexandra Stan a vorbit despre cea mai mare realizare a ei. Cântăreața a explicat faptul că cea mai mare realizare a ei este că nu a uitat de unde a plecat și că a rămas aceeași. ” Eu am mai multe realizări, dar pe lângă muzică și carieră, faptul că am reușit de-a lungul timpului să rămân aceeași și să nu uit de unde am plecat și să fiu sinceră sunt cele mai mari eralizări. În industria noastră e greu să fii tu, să nu te schimbi. Pe lângă asta, conexiunea pe care o am mereu cu Dumnezeu. E ușor în viața asta să te pierzi, dar am lucrat la asta, e unul dintre cele mai importante lucruri din viața mea”, a mai spus Alexandra Stan.

Alexandra Stan[Sursa foto: Instagram]

Teo: Ai avut cel puțin două momente de blocaj pe care le știm noi, cel cu scara și cel cu trambulina. În momentele alea ce gândeai? Te-ai întrebat cum te văd cei de acasă?

Alexandra Stan: Sinceră să fiu, nu. Nici nu m-a interesat, tocmai că eram atât de blocată și de panicată încât nu mă interesa cum mă văd ceilalți, nu puteam să mă gândesc la asta. Mă gândeam doar să trec peste, îmi era foarte frică că o să mor. În capul meu se termina, era gata.